El Govern rebutja l'«Open Arms» perquè Espanya no és l'opció més «segura»

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va rebutjar que es interpel·li a Espanya per la situació del vaixell humanitari Open Arms, que fa set dies que està en aigües internacionals amb 121 migrants a bord després de rescatar a la Mediterrània central a l'espera d'un port segur en el qual poder desembarcar.

«No som un Govern que pugui estar interpel·lat en aquesta situació i no som el port ni més segur ni més pròxim», va dir Calvo, preguntada si el Govern té previst oferir port al vaixell o si demanarà de manera formal a la Comissió Europea que coordini una solució per així agilitzar el desembarcament. A més de no ser el port més proper i segur, Calvo va destacar que Espanya és el país «que més compleix amb les seves obligacions humanitàries» de rescat de migrants a la deriva al mar, en referència a les tasques de Salvament Marítim, així com amb la legislació internacional.

«Els que creuen l'Estret es troben un país segur, humanitari i responsable cada dia, no un dia ni en una situació concreta, cada dia i cada nit», va manifestar. Així, amb aquests arguments, Calvo va insistir que Espanya no és «ni un país ni un govern que pugui ser interpel·lat de cap manera». «Ens mantenim en l'espai que ens correspon, el d'impulsar sempre una política comuna europea en matèria de fluxos migratoris», va sentenciar.

Actualment el vaixell -amb bandera espanyola- es troba en aigües internacionals davant de l'illa italiana de Lampedusa. Davant la negativa d'Itàlia i Malta a autoritzar el desembarcament, el vaixell ha demanat «urgentment» un port segur al que dirigir-se amb aquestes persones i va apel·lar directament a Espanya perquè demani a la Comissió Europea que activi el mecanisme europeu que permetria la posterior distribució dels migrants entre països de la UE, cosa que, fins al moment, cap estat ha sol·licitat.

El president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, va enviar una carta al cap de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en què demana assistència humanitària urgent per a les 121 persones a bord del vaixell i una distribució «justa» dels migrants.