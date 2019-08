Salvini dona per trencat el pacte a Itàlia i exigeix eleccions anticipades

El vicepresident del Govern d'Itàlia, l'ultradretà Matteo Salvini, va opinar ahir que el Govern que comparteix amb el Moviment Cinc Estrelles (M5S) s'ha trencat i s'ha mostrat a favor d'eleccions com més aviat millor.

Així li ho va traslladar al primer ministre Giuseppe Conte: «Acudim immediatament al Parlament per constatar que no tenim ja una majoria, com demostra la votació del tren d'alta velocitat i els repetits insults a mi i a la Lliga per part dels aliats» va indicar en un comunicat. Salvini va considerar que és moment que «tornem ràpidament la paraula als electors».

Els caps dels dos partits de la coalició de Govern d'Itàlia, l'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i la ultradretana Lliga, Luigi Di Maio i Matteo Salvini, es van reunir ahir a Roma per abordar la crisi que travessa la seva aliança. A l'entrada al romà Palau Chigi, seu de la presidència de l'Executiu, per a una trobada al qual va assistir el primer ministre italià, Giuseppe Conte. Les dues formacions mantenen postures irreconciliables en moltes matèries, però la gota que ha fet vessar el got va ser la moció del M5S al Senat per aturar el projecte ferroviari Torí-Lió, una línia d'alta velocitat per la qual la Lliga va votar a favor,



Divisió de postures

Salvini ha retret al M5S la divisió de postures en algunes qüestions, com infraestructures o la reforma de la justícia, i ha assegurat que, si continua rebent negatives dels seus socis, és inútil seguir governant junts, com fan des de l'1 de juny de 2018, després de les eleccions de març.

Matteo Salvini va assegurar que no està interessat a controlar més ministeris ni a modificacions en el Govern, si bé alguns mitjans apunten que estaria reclamant la sortida de titulars del M5S amb els quals manté notòries diferències, com el d'Infraestructures, Danilo Toninelli, o la de Defensa, Elisabetta Trenta.

El cap de l'Estat italià, Sergio Mattarela, va tornar a Roma des de la seva residència d'estiu per seguir la situació.