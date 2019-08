El president en funcions, Pedro Sánchez, esperarà fins a finals d'agost o principis de setembre per iniciar les negociacions amb els partits per tancar un acord que el faci president. Aquest divendres ha acabat la ronda de reunions amb la societat civil i ha explicat que ara toca "compendiar i sistematitzar" les propostes que els han fet per tal de presentar als partits una "proposa oberta, comú i progressista".

Sánchez prioritzarà trobar-se amb les forces que són "susceptibles" de poder-hi donar suport, entre les que ha enumerat PNB, PRC, "les forces nacionalistes catalanes" i Podem. No ha explicitat, però, ni l'ordre de trobades ni el detall de quan es produiran. Tanmateix, ha dit que no es tracta d'una proposta tancada sinó que estan disposats a acceptar canvis, especialment fruit de la negociació que es pugui obrir amb Podem. També ha dit que es vol reunir amb PP i Cs per insistir en la "responsabilitat" que tenen de facilitar el govern.

El temps per aconseguir els suports necessaris per a la investidura acaba el 23 de setembre. Tanmateix, el líder del PSOE ha anunciat que esperarà fins a finals d'agost o principis de setembre per tornar-se a reunir amb els partits per presentar-los un programa "obert", que els socialistes modificaran incorporant les propostes que els han fet els diferents col·lectius amb qui s'han reunit els darrers dies.

En total, han estat catorze reunions amb més de 180 col·lectius, a qui Pedro Sánchez ha volgut agrair l'actitud. Segons ha dit, tots han fet propostes que podria impulsar un govern progressista i també han mostrat el "desig" de que hi hagi un govern aviat i que sigui progressista. Sánchez ha dit que encara podrien fer més reunions a finals d'agost ja que han rebut peticions de més col·lectius. Un dels que ho va demanar va ser Òmnium Cultural, a través del seu president empresonat a Lledoners, Jordi Cuixart. La Moncloa, però, va tancar la porta a aquesta reunió.

Al PSOE dedicaran els propers dies a "compendiar i sistematitzar" les propostes recollides per tal de posar sobre la taula a finals d'agost una "proposta oberta" a la resta de partits. El líder socialista creu que són "susceptibles" de poder-hi donar suport el PNB, el Partit Regionalista de Cantabria (l'únic que ja va votar que sí en la primera investidura), els partits catalans i, especialment, Podem.

Tanmateix, Sánchez no ha especificat si es reunirà en primer lloc amb la formació de Pablo Iglesias, que és fonamental per poder desencallar la investidura. El que sí ha remarcat és que el programa no estarà "tancat" i que pot incorporar canvis que provinguin de la formació lila.

"No és un programa tancat sinó susceptible de negociar amb Podem en base a polítiques i propostes, el que necessita la ciutadania és no parlar tant del continent sinó del contingut", ha valorat abans de reunir-se amb col·lectius del món de la cultura.

Insisteix en l'abstenció de la dreta

A banda de les reunions amb les forces que creu que li poden donar suport, Sánchez també es vol reunir amb els partits de la dreta per demanar-los "responsabilitat" i que "facilitin" la formació de govern a Espanya.

Des de Cs ja han expressat que Rivera no té intenció d'assistir a la reunió (com ja va fer durant la primera ronda). "Ja és la quarta vegada que es nega a parlar amb un representant legítim de la ciutadania i que representa la primera força del país, és la seva manera d'entendre la democràcia i els ciutadans prendran nota del seu comportament", ha dit.