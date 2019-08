Els sindicats reclamen a Sánchez que torni a la taula de negociació amb Iglesias

Els sindicats va instar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a negociar «tan aviat com sigui possible» amb Unides Podem, per evitar que es repeteixin les eleccions i es formi un executiu «progressista» al setembre per abordar polítiques socials, tractar la «necessitat imperiosa» de derogar les reformes laborals i garantir el finançament de les pensions públiques.

Així ho van dir els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i la UGT, Pepe Álvarez, al final de la reunió que van tenir amb Sánchez per tractar l'actual situació política, en la ronda de contactes del president, que ahir es va citar també amb el president de CEOE, Antonio Mendigar, i CEPYME, Gerardo Cuerva. En la reunió hi va assistir també la ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio.

Álvarez va emfatitzar que una «condició necessària» és que es constitueixi un acord per formar govern abans del 23 de setembre i evitar una altra convocatòria d'eleccions, perquè s'acumulen quatre anys «d'interinitat política que impedeix abordar els problemes fonamentals» i conduiria a una situació «d'incertesa».

En aquesta línia, Sordo va explicar que van transmetre a Sánchez que es normalitzi la situació institucional i el van instar a reprendre el diàleg polític i les negociacions entre el PSOE i Unides Podem per tancar un acord programàtic que abordi els reptes d'Espanya.

«Espanya no ha d'anar a eleccions», va emfatitzar Sordo, qui va subratllar que l'electorat va votar el 28 d'abril i va marcar com a «missatges inequívocs» no considerar la repetició dels comicis i negociar una proposta programàtica de «caràcter progressista».

Per la seva banda, els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de CEPYME, Gerardo Cuerva, van traslladar a Sánchez, la necessitat de configurar un govern «estable i moderat». Tot i que van dir que no és la seva responsabilitat dir com s'ha de conformar el govern, sí van mostrar la preferència perquè el PSOE tanqui un pacte amb partits que «posin al centre les polítiques d'empresa», una afirmació que arracona el pacte amb Podem.

«Tots sabem quins partits estan més en disposició de fer això i quins no», va afirmar Cuerva. A més, van apuntar que hi havia un opció «claríssima» que era un govern de dos partits de centreesquerra (en referència a PSOE i Cs) i van expressar que la formació de govern és necessària per afrontar els reptes globals de l'economia. «Necessitem un govern moderat, amb rigor pressupostari i que treballi amb ortodòxia econòmica», va dir Garamendi.

Cap dels dos es va voler pronunciar si prefereixen un govern a la portuguesa o eleccions. «Volem un govern moderat que doni estabilitat i posi al centre les empreses», es van limitar a assenyalar. Sobre l'opció d'un govern a la portuguesa, Garamendi va dir que només els interessaria que s'apliquessin les mesures que s'apliquen a Portugal i no va anar més enllà sobre la fórmula amb què s'ha de tancar l'acord. «No entrem en l'efecte dels partits sinó de les polítiques», va manifestar el president de la CEOE. «És obligació dels partits i no nostra que es constitueixi govern estable que faci front a les reformes», va subratllar.



Abans de la investidura

Unides Podem va emplaçar ahir el PSOE a reprendre les negociacions entre les dues forces on es van quedar al juliol, quan es negociava un Govern de coalició enmig del debat de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Després que la vicepresidenta Carmen Calvo hagi criticat les respostes que ha vingut donant a Twitter el negociador de Podem Pau Echenique, acusant-lo d'oferir «exabruptes» i missatges que «no ajuden», aquesta vegada ha estat el compte oficial de Podem a la xarxa social la qual va contestar.