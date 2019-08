Pequín no descarta una eventual intervenció militar a Hong Kong

El Govern xinès no descarta la intervenció del seu exèrcit a Hong Kong en el marc de la Llei Bàsica de l'excolònia, a petició de les autoritats locals i si es declara «l'estat d'urgència» davant la «creixent radicalitat i violència» de les manifestacions de l'oposició, va advertir el ministre conseller de l'ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya, Yao Fei.

En una roda de premsa celebrada ahir a Madrid, el número dos de la legació diplomàtica xinesa va recordar que Hong Kong, malgrat la seva autonomia, és «una part sobirana del territori xinès» i el Govern de Pequín «té tota la facultat per aplicar la llei». L'exèrcit xinès aquarterat allà pot intervenir «davant estats de qualsevol tipus de calamitat o desastres», va afegir.

Responent a una pregunta d'una cadena de televisió xinesa, Yao Fei va citar l'article 14 de la Llei Bàsica d'Hong Kong, així com el reglament que regula la presència militar en aquell territori per assegurar que el govern local «pot sol·licitar davant el govern central la intervenció o assistència de l'Exèrcit». Les forces armades, en aquest cas, «tenen els seus plenes facultats per fer complir les lleis».

En plena escalada del pols econòmic entre la Xina i els Estats Units, l'alt funcionari de la legació xinesa ha denunciat la participació de diplomàtics nord-americans «darrere» de les manifestacions multitudinàries, amb nombrosa presència d'estudiants, que estan tenint lloc en l'enclavament. «En les marxes i disturbis hem detectat la participació d'alguns estrangers que ensenyen als nois mètodes per organitzar i escalar les manifestacions», va explicar.

«Cal preguntar quin paper estan jugant les agències i alguns funcionaris americans a Hong Kong», va dir Yao Fei, després de recordar com el seu govern ha detectat i té proves fotogràfiques d'una trobada d'una funcionària diplomàtica nord-americana amb «un jove líder» de les protestes. En aquesta trobada, ha assegurat, «es va parlar de les futures sancions» que podria aplicar el govern nord-americà, i això ho interpreta el govern xinès com «una motivació per a l'escalada» a la «radicalitat i violència» de les protestes, en paraules de Yao Fei.

Pequín porta diversos dies airejant per mitjans diversos la possibilitat d'una intervenció militar, que fins i tot s'ha suggerit en vídeos propagandístics. A la ciutat de Shenzhen, veïna de Hong Kong, estan desplaçats milers d'antidisturbis.



Posició xinesa

L'ambaixada xinesa va convocar la roda de premsa per difondre la postura del seu govern en el conflicte de Hong Kong davant les «mentides» que en la seva opinió s'estan difonent a Occident sobre aquest assumpte. «Més val escoltar a tots costats que a un sol costat», va aconsellar el diplomàtic Fei als periodistes.

Pel número dos de l'ambaixada a Espanya, les protestes de Hong Kong no tenen objecte, ja que «el govern de Hong Kong va decidir suspendre indefinidament la tasca de modificació» del seu ordenament jurídic per fer possible l'extradició d'acusats de delictes a la Xina continental. Aquesta modificació legislativa està en l'inici del conflicte. Per als seus defensors, propicia que criminals a la recerca i captura no puguin eludir l'acció de la justícia refugiant-se en l'enclavament. Per als seus detractors, aquesta mesura propiciaria el lliurament de dissidents polítics al govern de Pequín.



461 ferits

«La mentida més gran de totes s'estan dient és la naturalesa d'aquesta modificació, que dissidents polítics puguin ser lliurats -va dir Yao Fei-. Es tracta d'un acord que facilita la cooperació jurídica entre totes les parts, Hong Kong, Macau i Xina continental» va dir.