Presó per a tres dels cinc detinguts per l'agressió sexual a Benidorm

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Benidorm va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tres dels cinc turistes francesos de 19 i 18 anys detinguts per suposadament agredir i abusar sexualment de dues dones d'origen noruec durant la matinada de dimecres passat. La jutge en funcions de guàrdia va acordar dijous a la nit la llibertat provisional sense mesures cautelars per als altres dos detinguts.

Els cinc estan investigats en una causa oberta per delictes d'abús sexual, sense perjudici d'una ulterior qualificació, segons va precisar en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Els tres joves per als quals s'ha decretat presó han ingressat al centre penitenciari de Villena atès que, per edat, no poden ser internats a Alacant Compliment (Fontcalent), on no hi ha interns menors de 21 anys, segons van confirmar ahir fonts penitenciàries.