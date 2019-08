Salvini presenta una moció de censura contra Conte per forçar unes eleccions

La Lliga, el partit que dirigeix Matteo Salvini, va anunciar la presentació d'una moció de censura al Senat contra el primer ministre, Giuseppe Conte, al·legant que és necessari convocar «ràpidament» noves eleccions que puguin permetre solucionar la ruptura dels dos partits que comparteixen Govern.

La formació ultradretana considera que Itàlia ha passat per «massa» moments «dolents» com a conseqüència de les discrepàncies entre la Lliga i el Moviment 5 estrelles (M5S), l'últim d'ells aquesta mateixa setmana a compte d'un projecte per connectar amb un tren d'alta velocitat Torí i Lió.

Itàlia, segons la Lliga, «necessita tornar a créixer i, per tant, votar ràpidament. «Qui perd el temps perjudica el país i pensa només en la seva butaca», va afegir el partit, segons el diari La Repubblica.

Correspon ara a les autoritats parlamentàries decidir els temps per a la celebració de la moció, encara que li premsa italiana dóna per fet que serà la setmana que ve. A continuació, el president de la República, Sergio Mattarella, hauria de decidir si nomena un nou primer ministre o obre la porta a noves eleccions, previsiblement a l'octubre.

Salvini va advertir que «després d'aquest govern només hi ha eleccions», davant el temor d'una possible aliança entre el seu actual soci, el Moviment 5 estrelles (M5S), i l'opositor Partit Democràtic (PD) sense passar per les urnes.



Trontolla l'economia

La crisi política oberta a Itàlia va provocar un fort repunt de la rendibilitat del deute del país transalpí, ampliant el diferencial del bo italià a deu anys respecte del «bund» a màxims des de juny, amb la major pujada de la percepció del risc en una sessió des de 2018.

Així mateix, les turbulències en el mercat secundari de deute coincideixen amb la data fixada per l'agència Fitch per revisar la seva qualificació del deute sobirà d'Itàlia, situada actualment a 'BBB', amb perspectiva negativa.

En concret, la prima de risc oferta als inversors pels bons italians amb venciment a deu anys s'ampliava fins 239,10 punts bàsics, davant dels 213,60 del tancament de dijous, aconseguint així la seva major distància sobre la referència alemanya des el passat 28 de juny.

Per la seva banda, l'interès exigit al mercat secundari de deute al bo italià a deu anys escalava fins al 1,809%, el més gran des del passat 2 de juliol, enfront del 1,538% del tancament d'ahir i gairebé mig punt percentual més que fa dos dies.

«La crisi arriba en un moment crític», advertien els analistes d'ING, assenyalant que, fa tot just un mes, el primer ministre del país, Giuseppe Conte, va aconseguir arribar a un acord amb la Comissió Europea per evitar un procediment disciplinari de la UE sobre Itàlia. «Però sembla que el pressupost per al 2020 serà encara més difícil i l'absència d'un Govern en funcionament a l'octubre complicarà encara més les coses», van afegir.