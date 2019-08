Sánchez inclou ERC i JxCat a la ronda de contactes per negociar la investidura

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, no reprendrà fins a finals d'aquest mes o principis de setembre les negociacions, amb Unides Podem per aconseguir la formació d'un Executiu «progressista» que deu estar a punt «ja, com abans ». Aquest cop però, ha decidit incloure a la roda de contactes a ERC i JxCAT, així com també el PNB.

Sánchez va comparèixer ahir davant els mitjans, després de diversos dies de reunions amb els col·lectius socials en què no va fer declaracions públiques, per anunciar quan reiniciarà els contactes, pendents després de la investidura fallida de juliol i amb la data límit del 23 de setembre per a un nou intent.

Els contactes seran amb les forces «susceptibles» de donar suport a una investidura de Sánchez: Unides Podem, el PNB, les forces independentistes catalanes i el PRC, encara que aquest últim partit ja li ha atorgat el seu vot afirmatiu. Això no obstant, no es van concretar encara l'ordre en què es produiran les reunions.



Adriana Lastra

Tampoc si serà Sánchez qui es reunirà amb totes elles o delegarà en algun dels responsables socialistes, com la vicesecretària general Adriana Lastra, que va ser l'encarregada dels contactes amb els partits no majoritaris en l'anterior

«Volem un Govern ja, com més aviat, que no hi hagi dubte d'això», afirmava la portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa després del Consell de Ministres, en què assegurava que Sánchez «coincideix absolutament» amb el rei en què no és desitjable una repetició electoral.

Per això, instava a totes les forces a «posar-se» per aconseguir aquest objectiu i considerava una obligació «recuperar la confiança» amb Unides Podem, després que Sánchez admetés dimecres que hi ha una «desconfiança recíproca» amb el líder d'aquesta formació, Pablo Iglesias.

«No es tracta de regalar-li a Sánchez un Govern, sinó de donar-li a Espanya el que necessita i donar-li als espanyols el que han decidit» a les urnes, afirmava.



Concretar reunions

Però a l'hora de concretar les reunions, recorria a frases fetes com «farem camí al caminar» i «fins aquí podem llegir», sense donar més detalls sobre aquestes trobades, que podrien començar pel de Sánchez amb el PNB, ja que està anunciat per a la setmana del 19 d'agost ja Celaá no li consta que s'hagi canviat la data.

El que sí sembla quedar clar és que Pedro Sánchez posarà sobre la taula una «proposta oberta», segons ell mateix va indicar ahir; en concret va anunciar un programa «comú progressista», que el Govern elaborarà en les properes setmanes en base a les demandes dels diferents col·lectius socials amb què el president en funcions ja s'ha reunit i ho seguirà fent fins a final de mes.

Per la seva banda, el secretari general del Grup Socialista al Congrés, Rafael Simancas, demanava ahir al PP, Ciutadans i Podem que «desbloquegin la situació institucional espanyola» i possibilitin la formació d'un govern a Pedro Sánchez «davant el qual no hi ha alternativa ». Així mateix, considerava injust que l'oposició aboqui el país a eleccions quan «les urnes van parlar sobre el govern que necessiten i mereixen els espanyols».

Segons Simancas, continuar a l'espera de la formació d'un govern amb plenes funcions "només pot convenir per raons partidistes, egoistes o tàctiques a PP, Ciutadans i Unides Podem, però no als espanyols».