Admesa a tràmit la denúncia contra Bildu per les rebudes a etarres

El Jutjat Central número 4 de l'Audiència Nacional ha admès a tràmit la denúncia presentada per Vox contra els alcaldes de les localitats guipuscoanes d'Hernani i Oñate i contra la formació política EH Bildu per enaltiment del terrorisme, després dels homenatges a expresos etarres a aquests dos municipis.

Segons va explicar Vox, el jutge ha acordat acumular aquesta denúncia en el mateix procediment en el qual tramita les denúncies que l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) va interposar pels mateixos fets.

En concret, Vox va denunciar per enaltiment del terrorisme els homenatges que van rebre els expresos etarres José Javier Zabaleta, Baldo, i Javier Ugarte Villar després de la seva excarceració l'últim cap de setmana de juliol.

La formació liderada per Santiago Abascal va assegurar que «aquestes accions han de quedar excloses de tota empara legal i ha de decaure qualsevol dret fonamental d'expressió o llibertat», en tractar-se de terrorisme.

Per part seva, el portaveu del Govern Basc, Josu Erkoreka, va afirmar que seria «positiu i desitjable» que l'esquerra abertzale demanés que no hi hagi més rebudes públiques als presos d'ETA que surtin de la presó, i que aquestes es circumscriguin a l'àmbit privat, «més enllà del que diguin la Llei i els jutges». A més, creu que un reconeixement de Sortu que «matar va estar malament», és una «extraordinària oportunitat perquè entri per la porta gran de la convivència futura». Erkoreka va assenyalar que «els homenatges, si es fan amb caràcter públic, no són acceptables».