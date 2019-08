Open Arms rescata 39 migrants més i avisa que seguirà salvant vides al mar

El fundador de l'ONG catalana Open Arms, Óscar Camps, va assegurar a l'illa italiana de Lampedusa que seguirà salvant vides al mar fins que la Unió Europea (UE) ofereixi vies segures per als migrants que fugen dels seus països i va demanar un port segur per desembarcar les 160 persones que estan a bord del seu vaixell. «Les organitzacions humanitàries que estem al mar resistirem i cap decret, ni multa, ni codi de conducta (en referència al codi de conducta que va imposar el Govern italià a les ONGs en un intent de frenar la seva activitat) ni polític evitarà que protegim les vides humanes al mar», va afirmar Camps en una roda de premsa en què va participar l'actor nord-americà Richard Gere.

El vaixell d'Open Arms fa ja nou dies que és a aigües internacionals, davant de Lampedusa, esperant que els permetin portar a terra els migrants rescatats en els últims dies al mar, quan navegaven en situació de dificultat. En total són 160 migrants, entre els quals hi ha almenys quatre menors i tres dones embarassades.

Han estat rescatats per l'organització catalana en tres operacions diferents, la primera va ser l'1 d'agost, quan va auxiliar 55 persones; la segona el 2 d'agost, altres 69, tot i que un dia després van ser evacuades tres dones per motius de salut; i l'última, a la matinada d'ahir, quan va salvar altres 39 persones.

«Aquesta Europa desmemoriada no permet que aquestes persones, les vides de les quals estan en perill, puguin utilitzar vies segures per arribar al continent. Si no tenen vies segures el que està fent Europa és entregar totes aquestes vides al crim organitzat, quan simplement podrien utilitzar un dret que tenen», va afirmar Camps. Va carregar contra els governs europeus per no oferir una solució i va lamentar que «molts polítics, si poguessin, canviarien el Dret Marítim, el Dret Internacional, en el seu benefici polític i econòmic».

«Però com que no ho poden fer -va continuar- s'inventen codis de conducta, decrets, i utilitzen tota la maquinària administrativa possible per dificultat que els autèntics activistes facin complir el Dret Internacional». Camps va demanar no discriminar aquestes persones per no ser europeus i que els polítics facin servir «el llenguatge adequat» perquè no qualifiquin aquestes persones d'immigrants abans d'arribar a les costes europees.

«S'està generant un corrent d'opinió molt tendenciosa. A aigües internacionals no hi ha immigrants, les aigües internacionals són de tots, el Dret Marítim Internacional no contempla immigrants en perill, sinó vides en perill», va exposar.

Pel que al rescat de la matinada d'ahir, Camps va explicar en un vídeo que les autoritats malteses van demanar a l'organització que ajudés l'embarcació que estava en perill. Diverses hores després que els migrants ja estiguessin a bord de l' Open Arms, les autoritats malteses es van acostar en un vaixell i van sol·licitar emportar-se als 39 rescatats, no volent fer-se càrrec de les altres 121.

A la roda de premsa celebrada a Lampedusa també va participar Gere, que divendres es va acostar «de manera espontània» fins al vaixell per portar provisions i mostrar el seu suport. En la seva intervenció, va criticar la llei antiimmigració del ministre d'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, que imposa multes a les ONGs que salven vides al mar.