El Partit Demòcrata italià tampoc donarà suport al Govern de Conte

El Partit Demòcrata (PD, centreesquerra) va avançar que no donarà suport al primer ministre italià, Giuseppe Conte, i la continuïtat del seu Govern, en la moció de censura que es votarà previsiblement durant aquest mes, tot i que encara no hi ha data. «No es donen les condicions polítiques per a un altre Govern, almenys amb el PD: aquesta és la línia de la direcció nacional del partit aprovada per unanimitat», va explicar la vicesecretària del PD, Paola De Micheli. D'aquesta forma, Conte només tindria el suport del Moviment 5 Estrelles, insuficient per mantenir-se en el poder.

De Micheli va aclarir així els dubtes sobre el comportament del PD a la sessió, que encara ha de fixar el Parlament, que està tancat per vacances, després que el líder de la ultradretana Lliga, el ministre d'Interior i viceprimer ministre, Matteo Salvini , conjecturés sobre aquesta possibilitat. Salvini va retirar el passat dijous la seva confiança en l'aliança governamental que mantenia amb el seu soci, l'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S), i va presentar divendres una moció de censura al Senat contra Conte.

El primer ministre ara ha de comprovar si té els suports parlamentaris suficients per seguir dirigint el país i si no haurà de dimitir. Llavors el president del país, Sergio Mattarella, tindria tres possibilitats: intentar la formació d'un altre Executiu amb la composició actual del Parlament, nomenar un govern tècnic i provisional, o dissoldre les cambres i convocar eleccions.

«Ara el que interessa és saber la data de les eleccions, que els italians sàpiguen quan podran votar un nou Parlament que triï un nou govern que duri cinc anys i aprovi uns pressupostos generals per al 2020», va afirmar Salvini. El líder ultradretà està exigint la celebració de comicis immediats, després que els sondejos el situin com a cap del Govern en coalició amb el partit conservador Forza Itàlia i l'ultraconservador Germans d'Itàlia, ja que sol no suma suports suficients.

Per la seva banda, l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, del PD, va explicar en un acte del seu partit que l'oposició ha d'estar a punt perquè els italians vagin a les urnes i explicar perquè ha fracassat la unió governamental entre el Moviment Cinc Estrelles i la Lliga.

Paral·lelament, el viceprimer ministre italià i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, va acusar Salvini de guiar-se per interessos electoralistes en presentar una moció de censura contra el Govern que comparteixen les dues formacions . «Intenten justificar una decisió que és per pur egoisme», va lamentar.

Segons Di Maio, «els italians s'enfronten a una crisi de govern absurda desitjada per la Lliga», que ha passat l'últim any «mirant les xifres de les enquestes». En aquest sentit, va posar en valor amb un missatge de Facebook les reformes aprovades en l'últim any i va dir que, si Salvini «deixa caure» ara el Govern, és perquè pensa que pot ser ell el futur primer ministre.

Un sondeig publicat per Il Corriere della Sera manté la Lliga com a favorit per als propers comicis, en els quals podria aconseguir 297 dels 618 escons o fins i tot arribar a la xifra de 358 si s'alia amb Germans d'Itàlia. El M5S, per la seva banda, quedaria relegat per darrere del Partit Democràtic.

D'aquesta forma, els partits italians ja s'estan preparant per a una possible campanya electoral si finalment el Govern de Conte cau i es convoquen eleccions, mentre que Salvini va afirmar que pensa a dirigir Itàlia els propers deu anys. «Estem ja treballant per al futur, per donar a Itàlia un govern estable que duri deu anys», va afirmar en un acte del seu partit.

Di Maio va llançar una campanya per recollir signatures i que es voti al Parlament la reducció del nombre de diputats i senadors abans de la seva dissolució, proposta programada actualment per al 9 de setembre i que considera el seu objectiu prioritari més immediat. Si se celebren eleccions, el més probable és que tinguin lloc a la segona meitat d'octubre o principis de novembre, just quan els partits europeus han de detallar els seus pressupostos per a comptar amb l'aprovació de la Comissió Europea i de les corts abans del 31 de desembre.