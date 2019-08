El pas del tifó «Lekima» per la Xina causa almenys 18 morts i 14 ferits

Almenys 18 persones han mort i altres 14 es troben desaparegudes a causa dels efectes de l'arribada del tifó Lekima a la Xina. Aquestes víctimes es van registrar després que un embassament es desbordés per les fortes pluges a la província de Zhejiang, on la tempesta va tocar terra de matinada. Un corriment de terres causat per fortes pluges va bloquejar els rius de la zona, el que va provocar que els nivells de l'aigua de l'embassament creixessin fins a deu metres en deu minuts, atrapant 120 habitants d'un poble proper.

Aquestes morts a la Xina se sumen a la d'un home de 64 anys a Taiwan, que va caure d'un arbre mentre intentava podar les branques com a precaució davant el tifó.

Així mateix, l'agència oficial Xinhua va informar que més d'un milió de persones van ser evacuades abans de l'arribada del Lekima. La província de Zhejiang va evacuar més de 700.000 persones, de les quals 110.000 van ser allotjades a refugis, mentre que a la ciutat de Xangai altres 253.000 han estat desplaçades a altres llocs segurs.

Amb vents de fins a 187 quilòmetres per hora, aquest tifó -el més potent des 2014- ha obligat a cancel·lar centenars de ferris i 288 vols, així com a tallar trams d'algunes línies ferroviàries. El tifó, el novè de l'any que arriba a la Xina, va tocar terra a prop de la ciutat de Wenling, i s'esperava que també causés fortes tempestes a les províncies d'Anhui, Fujian i Jiangsu. Tot i que seguirà dirigint-se cap al nord a una velocitat d'uns 15 quilòmetres per hora, les autoritats van assegurar que el tifó anirà debilitant-se de mica en mica.