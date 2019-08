Presó per a un guàrdia civil a Zamora per agredir sexualment una menor

Un agent de la Guàrdia Civil, destinat a la localitat de Puebla de Sanabria, a Zamora, ha ingressat a la presó com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual sobre una menor. La denúncia contra l'agent va ser presentada el passat 19 de juliol per part d'un familiar de la víctima.

La investigació es troba en mans del Jutjat número 1 de Puebla de Sanabria, tal com va confirmar el subdelegat del Govern, Ángel Blanco. No obstant això, les autoritats han preferit no fer més declaracions «per preservar la intimitat de la víctima». «La víctima és una menor, fet pel qual hem de ser molt curosos per preservar la seva integritat i intimitat», va explicar. Blanco sí que va confirmar que l'acusat ha estat des de la seva detenció a la presó salmantina de Topes, tot i que «recentment ha estat traslladat a la presó d'Estremera». La Subdelegació del Govern «ha posat a disposició de la víctima tots els mitjans», va dir.