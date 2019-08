Una trentena de morts en una esllavissada per les fortes pluges a Birmània

Almenys 33 persones van perdre la vida després de produir-se un esllavissada que va sepultar diverses cases a la localitat birmana de Paung, que està situada al sud-oriental estat de Mon, segons van assenyalar diverses fonts oficials. El Departament de Bombers va actualitzar en un comunicat la xifra de víctimes, que podria augmentar durant les tasques de recerca i rescat de les desenes de persones que es trobaven desaparegudes a l'hora de tancar aquesta edició.

Una de les supervivents, una dona de 70 anys, va assenyalar que ha perdut 13 familiars com a conseqüència d'aquest desastre natural «sense precedents al llarg de la història». Ko Chan Aye, familiar d'altres 14 víctimes, es va salvar perquè estava realitzant compres en un altre punt de la zona en el moment en què es va produir l'esllavissada. «Crec que hi podria haver enterrades més de cent persones. No tinc esperances que molta gent hagi pogut sobreviure», va assegurar aquesta dona amb desesperació.

A més, centenars de veïns d'altres localitats properes han quedat aïllats després que una gran quantitat de terra bloquegés carreteres i camins, i es troben a l'espera de rebre assistència per part de les autoritats.

Desenes d'excavadores i maquinària pesada han estat desplegades en els intents per trobar persones amb vida entre el fangar. Segons les autoritats, l'esllavissada es va produir a causa de les fortes pluges que afecten des de fa dies la regió i que han obligat 38.000 persones a abandonar temporalment les seves llars a tot el país, segons xifres de Nacions Unides.



Tasques de recerca

L'Associació de Rescat Mudon (MRA) va explicar que un total de 27 persones van resultar ferides a causa de l'esllavissada. El president d'aquesta associació de rescat, Moe Myint Shein, va detallar que el lliscament de terres va sepultar almenys deu habitatges, tot afegint que «tenim una llista detallada de desapareguts, però encara estem excavant a la zona per localitzar-los i rescatar-los».