Troben mort a la seva cel·la el milionari nord-americà Jeffrey Epstein

L'Oficina del metge forense de Nova York va confirmar la mort del milionari Jeffrey Epstein, que va ser trobat penjat a la seva cel·la en una presó federal a Nova York, on estava acusat d'abús de joves menors d'edat. L'oficina de comunicacions del Forense va confirmar que han certificat la seva mort i que investiguen el cas. El cadàver del multimilionari va ser trobat cap a dos quarts de vuit del matí hora local i els serveis d'emergències van rebre una trucada per una possible aturada cardíaca.

El passat 23 de juliol, Epstein, que s'havia declarat no culpable de les acusacions, va ser trobat inconscient a la seva cel·la a Manhattan i les autoritats investigaven si es va tractar d'un intent de suïcidi, fet pel qual des de llavors estava sota vigilància.

El magnat financer, detingut el 6 de juliol en aterrar el seu avió en el veí estat de Nova Jersey i el judici del qual estava previst per al proper any, ja es va enfrontar a acusacions semblants a Florida, però el 2008 va arribar a un acord extraoficial amb la Fiscalia perquè es tanqués la investigació, que el podia haver portat a enfrontar-se a cadena perpètua.

La seva mort es va produir després que divendres passat un jutge de la Cort d'Apel·lacions de Manhattan ordenés la publicació de centenars de documents sobre Epstein, que pertanyien a un cas paral·lel tancat contra una dona que era suposadament la seva «reclutadora». La dona ha estat identificada com a Ghislaine Maxwell, de l'alta societat britànica i sòcia d'Epstein, a qui una víctima del magnat, Virginia Giuffre, va demandar el 2015 per difamar-la en dir que eren falses les seves al·legacions que l'empresari havia traficat sexualment amb ella.