L'ex-primer ministre Matteo Renzi proposa un Govern d'unitat a Itàlia

L'ex-primer ministre italià Matteo Renzi, membre del Partit Demòcrata, va proposar per a Itàlia un Govern d'unitat, avalat per la majoria de les forces parlamentàries, que permeti tirar endavant les reformes pendents i allunyi la celebració d'eleccions immediates. En una entrevista publicada al diari italià Corriere della Sera, Renzi, que va liderar el PD, va assegurar que «votar immediatament és una bogeria», i es va desmarcar així de la direcció nacional de la formació, que lidera Nicola Zingaretti i que dona suport a la convocatòria de comicis.

Va justificar que la millor opció per a Itàlia és un executiu que compti amb el suport del Parlament i va fer una crida a totes les forces, «des de la Lliga fins al Cinc Estrelles, de Forza Itàlia a l'esquerra radical».

L'executiu italià penja d'un fil, després que el líder de la ultradretana Lliga, el vice-primer ministre i titular d'Interior, Matteo Salvini, donés per trencada la coalició de govern que manté amb l'antisistema Moviment Cinc Estrelles i va presentar una moció de confiança contra el primer ministre, Giuseppe Conte, per a la qual encara no s'ha fixat data.

Per a Renzi, aquest executiu d'unitat permetria elaborar uns pressupostos generals per al 2020 sense apujar l'impost sobre el valor afegit (IVA) a partir de l'1 de gener de l'any que ve i aprovaria la reducció del nombre de parlamentaris, una de les propostes estrella del Moviment Cinc Estrelles i que exigiria postergar els comicis almenys fins a la primavera de l'any que ve.

En aquest sentit, el fundador del Moviment Cinc Estrelles, Beppe Grillo, va advocar perquè el seu partit segueixi proposant canvis i s'evitin les urnes, de les quals en sortiria, segons les enquestes, un govern conservador, i, segons la seva opinió, «de bàrbars». «Volem aprovar canvis? Fem-ho ja, en lloc de convocar eleccions. Salvem el país dels nous bàrbars. No es pot deixar el país en mans de la gent d'aquest tipus només perquè pensem que sense ells no sobreviurem», va assenyalar Grillo.