Open Arms no descarta entrar en un port sense permís per motius humanitaris

Camps va llançar un missatge d'auxili, en alertar que «la situació és molt difícil de gestionar, també dins l'equip de l'Open Arms. Ningú entén per què fa deu dies que estem a la deriva sense tenir cap comunicació oficial de l'administració, si tant el vaixell com la tripulació són espanyols». «No tenim por que ens detinguin; la por que tenim és que se'ns mori la gent que tenim a bord», va assegurar.

El fundador i director de l'ONG de Badalona va recriminar a Espanya que no activi els mecanismes per acollir els migrants a bord i va reptar el Govern a denunciar Itàlia i Malta al Tribunal d'Hamburg per impedir el desembarcament als seus ports. «Sembla mentida que al mes d'agost un grup de voluntaris estigui fent això, mentre tenim un Govern titella que no té coherència en res del que fa», va denunciar Camps, que va retreure a l'Executiu en funcions de Pedro Sánchez que «adapti les polítiques al moment mediàtic que correspon».

Hores més tard, l'ONG va aclarir que la possibilitat que el seu vaixell entri en un port sense permís per motius humanitaris és «l'últim recurs» pel qual optarien només en una situació d'emergència extrema.

Paral·lelament, el vaixell Open Arms va rebre l'autorització de les autoritats malteses i italianes per evacuar tres de les persones rescatades per motius de salut. En concret, es tracta d'una dona amb una possible pneumònia, un home amb tuberculosi i una altra dona amb un historial de tumor cerebral.

Open Arms continua rebent el suport de destacades personalitats del món del cinema, ja que si dissabte Richard Gere va participar en una roda de premsa amb diversos líders de l'ONG, ahir va ser Antonio Banderas qui va considerar un «horror» la situació de bloqueig que viu el vaixell d'Open Arms per la negativa de diversos països, com Malta i Itàlia, a que atraqui als seus ports i a que desembarqui els 160 immigrants rescatats al Mediterrani. Banderas va admetre que aquest problema «té a veure molt amb el que està passant al món».

Per altra banda, l'ONG Metges sense Fronteres va anunciar el rescat de 81 migrants més a aigües del Mediterrani central, i ja són 251 el total de rescatats a bord, un nombre que sobrepassa el límit de càrrega del navili, estimat en 200 persones. Es tracta del tercer rescat efectuat pel vaixell que gestionen MSF i SOS Mediterranée des del passat divendres, quan van rescatar 85 persones. L'endemà, en va salvar 85 més. «L' Ocean Viking és un vaixell d'emergència», va recordar la responsable de comunicació de MSF a bord del vaixell, Hannah Wallace, «i no tenim la capacitat per atendre mèdicament i psicològica aquestes persones a bord de manera perllongada».

Atès que cap país ha ofert al vaixell l'oportunitat de desembarcar «l' Ocean Viking continuarà patrullant les aigües del Mediterrani Central, ja que pot haver-hi altres embarcacions que puguin estar en perill», segons MSF.

«Pel que fa al desembarcament segur d'aquestes persones, s'han iniciat contactes amb les autoritats marítimes que coordinen els rescats en aquesta àrea», va assegurar l'ONG en un comunicat, on va descartar Líbia com a opció per por a qualsevol violació als drets humans dels rescatats.