Xina.- Registrats enfrontaments entre la policia i manifestants a l'aeroport de Hong Kong

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

L'aeroport de Hong Kong ha estat escenari aquest dimarts d'enfrontaments violents entre la policia i un grup de manifestants, després que aquests últims aconseguissin interrompre les operacions en les instal·lacions.

Els incidents han esclatat després que diversos manifestants retinguessin durant hores a un jove a qui acusaven de ser un agent secret, segons ha recollit el diari local 'South China Morning Post'.

L'home ha estat emmanillat amb uns cables i envoltat per manifestants, que no han permès als metges acostar-se a ell. Finalment ha estat traslladat a una ambulància escortat per la policia, després del que diversos manifestants han atacat vehicles policials.

La Policia antiavalots i una unitat d'elit han intervingut usant esprai pebre i porres després que els manifestants trenquessin finestres de diversos cotxes policials.

Els incidents, en els quals un policia ha arribat a treure la seva arma i apuntat amb ella als manifestants que es dirigien cap a ell, s'ha saldat amb diversos ferits, si bé de moment no hi ha un balanç oficial.

Hores abans, l'autoritat aeroportuària de Hong Kong havia anunciat la suspensió de tots els vols previstos per a aquest dimarts després que centenars de manifestants ocupessin la zona de facturació de la terminal, tot just unes hores després que es reprenguessin les activitats a l'aeròdrom després el bloqueig de dilluns.

L'aeroport havia reprès la seva activitat aquest dimarts a primera hora del matí. Abans de l'anul·lació total dels vols, ja havien estat cancel·lats més de 300 programats per a aquest dimarts pels problemes que encara arrossegaven les instal·lacions des de dilluns.

L'autoritat aeroportuària ha confirmat en un nou avís que es cancel·laran tots els vols que no haguessin completat el procés de facturació abans de les 16.30 (hora local). A més, només podran aterrar els avions que ja estan en ruta, segons l'agència de notícies DPA.

Amb la d'aquest dimarts ja són cinc les jornades consecutives de protestes a l'aeroport. "Estem intentant aturar els vols i, com ahir, bloquegem tota la zona de sortida perquè qui vulgui anar-se'n de Hong Kong no pugui fer-ho", ha explicat un dels manifestants, Joshua Wong, en declaracions a l'agència alemanya.

L'aeròdrom s'ha convertit d'aquesta manera en el principal epicentre d'unes protestes que van començar a principis de juny per reclamar la paralització d'una llei que autoritzava l'extradició de sospitosos a la Xina continental. La rebel·lió, sense precedents en dècades, s'ha endurit amb crítiques al Govern de Carrie Lam, a la qual han reclamat reformes més àmplies.