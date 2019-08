El foc revifa a Gran Canària i ja afecta 1.500 hectàrees

L'incendi forestal declarat dissabte a la cimera de Gran Canària afecta ja 1.500 hectàrees i es manté actiu, especialment en un dels seus flancs, i els equips d'extinció lluiten contra vents de fins a 70 quilòmetres per hora i contra rellotge perquè una onada de calor afectarà l'illa en uns dies.

El president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, va informar ahir que l'incendi es caracteritza per la reactivació de zones que semblaven ja liquidades, i va explicar que tot i que la cua del foc, en els municipis d'Artenara i Gáldar, està més controlada, el principi, que puja des de Tejeda i es dirigeix cap a l'Aldea, està actiu i sense control. El foc va obligar a desallotjar els municipis d'Artenara i Tejada. Tot i els forts vents i una nit de diumenge a dilluns «molt dura», el perímetre de l'incendi segueix tenint 23 quilòmetres i el president canari va destacar que no s'ha produït cap dany personal tot i que sí hi ha alguns habitatges afectats.

Les gairebé mil persones que romanen evacuades no tornaran a casa fins que estigui garantida la seva seguretat, va indicar Torres, que va mostrar la seva preocupació per la propera arribada a l'illa d'«una onada de calor».

En el balanç que va oferir sobre el dispositiu per intentar extingir aquest incendi, el director tècnic d'emergències del Cabildo de Gran Canària, Federico Grillo, el va qualificar de «perillós», atès que discorre en ascens, per la qual cosa pot deixar atrapats els operaris que hi lluiten en contra.

Onze helicòpters, un avió i un hidroavió conformen el dispositiu aeri de lluita contra el foc.

Abans de visitar l'alberg que acull al municipi de Sant Mateu a part de les 125 persones desallotjades de les seves cases a Tejeda durant la nit, el president del Govern canari va informar que tres carreteres de Gran Canària estan tallades, les de l'encreuament d'Ayacata, la d'Acusa i la que discorre entre Los Pinos de Gáldar i la Cruz de Tejeda.

El regidor del municipi de Gáldar, Teodoro Sosa, va confirmar també que el foc va destrossar canonades i instal·lacions elèctriques que mantenen la zona alta d'aquest municipi sense subministrament d'aigua potable i electricitat, incidències similars a les registrades a la jornada de diumenge a Artenara, que va romandre durant hores sense telefonia.

Torres va confirmar el «mal» que ha causat «al patrimoni» de Gran Canària la «imprudència i temeritat» presumptament comesa per un home quan feia servir maquinària de soldadura en un habitatge ubicat als voltants de la carretera GC-21, a l'altura de l'encreuament de les Penyes, en un terreny obert i de muntanya baixa, on es va iniciar el foc, uns fets pels quals aquest veí de Telde ha estat detingut.



Sense danys personals

No obstant això, Ángel Víctor Torres va subratllar que «la millor notícia» relacionada amb aquest sinistre és que «a aquesta hora no hi ha danys personals».

El responsable tècnic d'emergències del Cabildo grancanari, Federico Grillo, va precisar que els treballs d'extinció se centraran en el perímetre del foc, de manera que s'«abandonarà l'interior», llevat que s'hi revifin les zones humides en què s'ha actuat en les últimes hores, cosa que pot passar a causa de la insolació a la qual està exposat el terreny.