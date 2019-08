L'INE inicia els preparatius per a una possible repetició electoral

Algunes delegacions provincials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) van remetre cartes als alcaldes en previsió que es convoquin noves eleccions generals pel proper 10 de novembre. La pàgina web de la Cadena Ser reprodueix una d'aquestes missives, sense identificar la província, en la qual assenyala que «en previsió» que el 23 setembre se convoquin noves eleccions a Corts generals pel 10 de novembre, «per correus postal es remet llistats de taules i locals electorals al seu municipi».

Fonts de l'INE van assenyalar que tots els mesos es renova i actualitza el cens electoral i no van mostrar estranyesa per aquest missatge, datat el 8 d'agost.

L'escrit enviat indica que s'ha de tenir en compte que la Junta Electoral Central (JEC) recomana evitar els canvis de locals d'unes eleccions a unes altres; que totes les taules d'una mateixa secció quedaran ubicades a la mateixa secció i evitar les barreres arquitectòniques. Aconsella comprovar totes les dades i, en cas de detectar errors o preveure algun canvi, comunicar-ho a la delegació de l'INE fent constar les correccions.



«Últim minut»

D'altra banda, el secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, va assegurar ahir que no veu sensat que el PSOE deixi per al «últim minut» les negociacions per aconseguir un govern i va acusar el partit de Pere Sánchez de «tacticisme», que utilitza, va dir, per «pressionar i dilatar els temps». Per això, va instar els socialistes a negociar «com més aviat millor» un acord.

«No ens sembla sensat que el PSOE es passi tres mesos sense negociar i després precipiti unes negociacions en només 48 hores abans de votar la investidura», va criticar el diputat de Podem, que considera que els socialistes no volen formar un govern progressista.

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va replicar que Unides Podem no va saber «aprofitar l'oportunitat» el passat mes de juliol, quan es va fer malbé la investidura de Pere Sánchez, i que per tant «no estan en condicions» de estipular quins requisits tindrà la següent.



Govern «a la portuguesa»

El responsable de la Secretaria Política i de Comunicació de Podem Andalusia, Pablo Pérez Ganfornina, va expressar ahir l'aposta d'aquesta formació per «entrar en un Govern a la portuguesa», en referència a un acord entre el PSOE i Podem per a la formació d'un Govern de coalició a Espanya.