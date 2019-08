La situació a l'«Open Arms» s'agreuja mentre Brussel·les intenta buscar solucions

La Comissió Europea (CE) es va posar ahir en contacte amb els Estats membres de la Unió Europea per explorar solucions per la situació cada cop més complicada dels immigrants a bord del vaixell de l'ONG Open Arms, encara que no va iniciar encara una coordinació atès que cap país li ha sol·licitat. «No hem rebut una petició formal de cap Estat membre en aquest moment per iniciar la coordinació, però hem contactat amb els Estats membres per explorar possibles opcions en cas d'una potencial futura reubicació voluntària de les persones al navili», va dir la portaveu comunitària Tove Ernst.

«Així que no hi ha una coordinació formal encara, però els estem contactant per veure la voluntat dels Estats membres de mostrar solidaritat», va afegir reiterant el missatge que la institució ja va donar divendres passat.

Fins al moment cap Estat membre s'ha ofert a acollir els més de 150 immigrants que estan en l'embarcació després de ser rescatats fa diversos dies en el Mediterrani.

La Comissió Europea va recordar que no té competències per coordinar operacions de rescat en el mar ni per indicar en què port han de desembarcar a les persones rescatades, i va reiterar, com va fer la setmana passada, la seva crida als països perquè trobin una solució.

«La solució depèn de la voluntat dels Estats membres de tenir part en els esforços de solidaritat», va dir el portaveu comunitari Christian Wigand.

L'Executiu comunitari va celebrar que Malta hagi accedit a desembarcar en el seu territori als 39 últims rescatats en el mar i que aquest país hagi arribat a un acord amb Itàlia per desembarcar tres persones més per motius mèdics.

No obstant això, el portaveu comunitari va recordar que «ha de trobar-se una solució per a tots els migrants a bord».

La decisió d'autoritzar el desembarcament o reubicació dels immigrants en el seu territori depèn de cada Estat membre i és voluntària. La Comissió, malgrat els seus contactes amb els països, només pot iniciar una coordinació de les activitats si un dels Vint-i-vuit ho sol·licita.



Incertesa al vaixell

En paral·lel, el capità del vaixell Open Arms, Marc Reig, va sol·licitar ahir a l'ambaixada espanyola a Malta que doni asil als 31 menors rescatats en alta mar i designi un port per al seu trasllat.

Reig va demanar a l'ambaixada que tramiti el procediment d'asil de manera urgent, «donada la situació d'incertesa en la que es troba el vaixell Open Arms, que continua «sine die» en aigües internacionals».

El capità va assegurar en el seu escrit dirigit a l'ambaixada que els 31 menors «compleixen les condicions per ser reconeguts com a refugiats» i va indicar que aquesta situació ja es va informar el Tribunal de Menors i de la Procuradoria de Menors de Palerm sense obtenir resposta.

En la sol·licitud va demanar que l'Ambaixada traslladi al Govern aquesta situació perquè admeti la seva competència com estat de pavelló del vaixell i «en consideració a les especials circumstàncies que concorren en el cas, ordeni a l'autoritat corresponent que organitzi la seva tramitació urgent, inclòs el trasllat dels menors» al lloc habilitat per a això.



Conveni per salvar nàufrags

La ONG catalana va evacuar ahir a Malta 8 dels 159 immigrants que acollia des de fa dotze dies. La cap de missió Anabel Montes va advertir que la situació anímica a bord «s'aguanta per un fil». De la seva banda, Rodrigo de Larrucea va recordar que Itàlia - i també Espanya- va signar i ratificat tant la Convenció del Dret del Mar com el Conveni internacional sobre recerca i salvament marítims, que imposen al capità d'un vaixell l'obligació de salvar als nàufrags. A més, el Conveni estableix que cal deixar aquests nàufrags en un lloc segur.

Paral·lelament, el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, va titllar de «frivolitat inadmissible respecte del drama humà» que estan vivint les persones migrants del vaixell les declaracions del ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, que va ironitzar amb traslladar-los a Eivissa i Formentera, i així «es diverteixen».

I el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va expressar la seva indignació per la falta de solucions per als 160 migrants rescatats per l' Open Arms a la Mediterrània i va lamentar que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, estigui «de perfil».