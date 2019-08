Ayuso encara la investidura a Madrid amb un programa ultraliberal i gestos a Vox

La candidata del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va desgranar ahir el seu programa de govern en el discurs d'investidura, en què va anunciar la «major baixada d'impostos de la història» i va fer gestos de complicitat a Vox en assumptes com la violència masclista i els menors estrangers no acompanyats (MENAs). El Ple d'investidura que farà pujar Díaz Ayuso com a presidenta regional culminarà avui amb les votacions en les quals previsiblement rebrà el suport de Ciutadans i Vox, després d'haver arribat a un acord les tres formacions.

Ayuso va protagonitzar ahir la primera sessió del ple d'investidura amb el seu discurs, d'al voltant d'hora i mitja de durada. La candidata va finalitzar la seva intervenció amb l'ovació dels diputats del PP i l'absència d'aplaudiments a la resta de bancades, incloses les de Ciutadans i Vox malgrat que tots dos partits votaran avui previsiblement a favor de la seva investidura i el primer d'ells governarà a més en coalició amb els populars.

La dirigent popular es va comprometre a «governar per a tots» amb el suport de PP, Ciutadans i Vox, formació a la qual va fer gestos de complicitat en diferents moments del seu discurs a l'incloure peticions de la formació d'ultra dreta, la majoria d'elles incorporades al pacte de govern en coalició subscrit entre populars i taronges.

Per exemple, Ayuso va dir que el sistema d'identificació dels menors no acompanyats (menes) té «molt per millorar», ja que creu que és un «risc real que en un mateix espai convisquin petits i majors d'edat». A més, si és investida presidenta obligarà els centres educatius a anunciar la seva programació anual amb anterioritat al termini d'inscripció, incloent les temàtiques extracurriculars que continguin els principals tallers i xerrades.

Aquesta proposta va en línia amb la petició d'informació que va fer Vox a l'Assemblea sobre els centres públics i concertats que donen xerrades LGTBI, que va ser denunciada davant la Fiscalia per Unides Podem i que recentment el partit d'ultradreta va retirar amb la finalitat de «reformular »per qüestions tècniques.

La candidata també es va comprometre a buscar «la signatura d'acords o altres protocols que ajudin a acabar amb el turisme sanitari» a la regió, com va demanar Vox, i s'ha proposar com a repte reduir les llistes d'espera sanitàries a la meitat. En línia també amb la ultradreta, va expressar el seu desig de «erradicar la violència contra les dones de la nostra regió», però no es va referir específicament a aquest problema com a violència masclista.



Pressió de Vox

Malgrat aquests gestos de complicitat, la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, s'espera que Ayuso es comprometi amb la formació en el seu discurs d'aquest dimecres per recolzar-la, perquè considera que aquest dimarts s'ha dirigit als votants del PP. Així, ha emplaçat la popular a que demà desgrani els acords que han signat Vox, Cs i PP si vol que li lliurin els seus vots per fer-la presidenta.

Ayuso, que va apel·lar al diàleg i el consens «per sobre d'etiquetes partidistes», va recordar el discurs d'investidura dels presidents madrilenys Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina i Alberto Ruiz-Gallardón, encara que no va esmentar ni a Ángel Garrido, ara en les files de Ciutadans, ni a Ignacio González, processat pel cas Lezo.

Entre els punts del seu programa de Govern, destaca la «major rebaixa fiscal de la història» de la regió amb una caiguda de tots els trams de l'IRPF que farà que s'arribi a pagar fins a un 5,5 per cent menys d'aquest impost. Ayuso es va comprometre o a reservar places en residències públiques per a que puguin estar junts els majors que tinguin a càrrec fills adults amb discapacitat. Per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, ampliarà els horaris escolars i dels centres de zero a tres anys.