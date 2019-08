Díaz Ayuso, nova presidenta de la Comunitat de Madrid amb els vots del PP, Cs i Vox

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha estat aquest dimecres proclamada nova presidenta de la Comunitat de Madrid, amb un total de 68 vots a favor dels populars, Ciutadans i Vox, enfront dels 64 vots en contra del PSOE, Más Madrid i Podem.

Les votacions s'han produït per ordre alfabètic de cadascun dels diputats i s'han pronunciat per crida pública per part de la secretària primera de la Cambra, María Eugenia Carballedo. Al final de la votació, quatre diputats han protestat per que no se'ls ha nomenat i els ha hagut de cridar.

La parlamentària de Más Madrid Tania Sánchez ha estat l'única que ha fet servir el vot telemàtic en trobar-se de baixa pel seu avançat estat de gestació.

Així, en complir-se 80 dies des de les passades eleccions, després de dos mesos de negociacions i amb un acord dels partits del centre dreta, aquest dimecres Ayuso ha rebut la confiança de la Cambra regional per ser la dirigent madrilenya durant els pròxims quatre anys. Dilluns vinent la popular prendrà possessió del càrrec i, el dimarts, seran nomenats els seus consellers.