El Govern convida Podem a negociar «com més aviat millor» un pacte només de programa

La fórmula de govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem ha estat enterament descartada pel Govern, que no obstant això va convidar ahir al partit de Pablo Iglesias a seure per la «tard o demà» per negociar un acord programàtic «com més aviat millor». Tant el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, com la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, van incidir que l'intent d'un govern conjunt ja ha estat «esgotat» i que per «regenerar la confiança »mútua és millor parlar només de programes.

La invitació a una nova reunió per part dels membres de l'equip negociador del Govern s'ha produït davant els mitjans, el que ha semblat disgustar el secretari d'Acció de Govern de Unides Podem, Pablo Echenique. A través de Twitter, ha reclamat al PSOE seure «amb responsabilitat a negociar un acord integral de govern», en comptes de que una «ronda de ministres» acudeixi als mitjans de comunicació a «donar la culpa als altres».

Amb el president en funcions, Pedro Sánchez, de vacances a Doñana, l'estira i arronsa d'acusacions sobre qui hauria de prendre les regnes de la negociació no cessa i tampoc es fixa una data per reprendre-la, malgrat l'últim missatge del Govern. «Haurà de ser Unides Podem què accepti seure a parlar dels problemes de les persones i comprometre el seu suport per a la investidura -de Pedro Sánchez o per a la legislatura», va dir Montero davant els periodistes a Sevilla. La ministra ha ofert als d'Iglesias reunir-«aquest vespre o demà» per discutir un acord exclusivament programàtic i va apel·lar a la maduresa política» per evitar la repetició electoral. Abans, José Luis Ábalos havia retret a Unides Podem que perdés les «formes» amb la seva exigència d'entrar en el Consell de Ministres.