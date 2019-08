L'Open Arms entrarà en aigües italianes i demanarà l'evacuació dels 147 migrants

El fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha anunciat que entraran en aigües italianes perquè ja no corren el risc que els multin o arrestin, després que un tribunal italià hagi tombat el decret que els ho impedia.

El buc humanitari fa 13 dies que és a la deriva al Mediterrani amb 147 migrants a bord pels quals sol·licitaran l'"evacuació mèdica".

"Som a 30 milles de Lampedusa, ens hi acostarem més i entrarem en aigües territorials italianes. Sol·licitarem acostar-nos-hi però ara no hi ha cap prohibició", ha assegurat Camps, en referència a la decisió del tribunal italià.

En declaracions a la premsa a Madrid, Camps ha indicat també que sol·licitaran l'"evacuació mèdica" de tots els migrants a bord de l'Open Arms i que és possible que els primers evacuats siguin els nens.

S'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb l'ambaixador d'Alemanya a Espanya i li ha demanat que "intervingui" per crear "un eix reforçat" dels tres Estats: Alemanya, França i Espanya. Després de la trobada, Camps creu que la solució és "més a prop".