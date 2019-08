La policia de Hong Kong carrega contra els activistes a l'aeroport en el segon dia sense vols

L'aeroport de Hong Kong va ser escenari d'enfrontaments violents entre la policia i un grup de manifestants, després que aquests últims aconseguissin interrompre per segon dia les operacions en les instal·lacions. La policia va carregar amb duresa contra els activistes. Les protestes han elevat el desafiament al Govern xinès davant l'enuig dels passatgers i l'ONU va demanar «contenció a les autoritats» i que investigui si la policia s'ha excedit.

Els incidents van esclatar ahir després que diversos manifestants retinguessin durant hores un jove a qui acusaven de ser un agent secret, segons va recollir el diari local South China Morning Post.

L'home va ser emmanillat amb uns cables i envoltat per manifestants, que no van permetre als metges acostar-se a ell. Finalment va ser traslladat a una ambulància escortada per la policia, i després diversos manifestants van atacar vehicles policials.

La policia antiavalots i una unitat d'elit van intervenir usant esprai pebre i porres després que els manifestants trenquessin finestres de diversos cotxes policials.

Els incidents, en els quals un policia va arribar a treure la seva arma i va apuntar amb aquesta els manifestants que es dirigien cap a ell, es va saldar amb diversos ferits.

Hores abans, l'autoritat aeroportuària de Hong Kong havia anunciat la suspensió de tots els vols previstos per ahir després que centenars de manifestants ocupessin la zona de facturació de la terminal, tot just unes hores després que es reprenguessin les activitats a l'aeròdrom després del bloqueig de dilluns.

L'aeroport va reprendre la seva activitat el dimarts a primera hora del matí. Abans de l'anul·lació total dels vols, ja havien estat cancel·lats més de 300 programats per a aquest dimarts pels problemes que encara arrossegaven les instal·lacions des de dilluns.

Amb la d'ahir ja són cinc les jornades consecutives de protestes a l'aeroport. «Estem intentant aturar els vols i, com ahir, bloquegem tota la zona de sortida perquè qui vulgui anar-se'n de Hong Kong no pugui fer-ho», va explicar un dels manifestants, Joshua Wong, en declaracions a l'agència alemanya.

L'aeròdrom es va convertir d'aquesta manera en el principal epicentre d'unes protestes que van començar a principis de juny per reclamar la paralització d'una llei que autoritzava l'extradició de sospitosos a la Xina continental. La rebel·lió, sense precedents en dècades, s'ha endurit amb crítiques al Govern de Carrie Lam, a la qual han reclamat reformes més àmplies.

L'Oficina de Nacions Unides per als Drets Humans va assegurar que hi ha evidències que les autoritats de Hong Kong van aplicar mesures antiavalots de manera que contradiuen les normes internacionals, per la qual cosa ha demanat una investigació imparcial d'aquests fets.

«Per exemple, s'ha vist agents llançant gasos lacrimògens directament a manifestants, sobre multituds i zones tancades, amb greus riscos de provocar ferits o morts», va destacar el portaveu de l'oficina, Rupert Colville, en una roda de premsa a Ginebra.

Les autoritats de Hong Kong han d'investigar aquests incidents «immediatament» i canviar les seves pràctiques antiavalots en aquells casos que contradiguin els estàndards internacionals, va subratllar el portaveu.

La cap del Govern de Hong Kong, Carrie Lam, va assegurar que les protestes han portat la ciutat a un «camí sense retorn» que podria «enfonsar la societat».

Lam va defensar l'actuació de la policia, que, segons ella, està basada en directrius sòlides.

«Els policies prenen decisions en moments puntuals en pro dels interessos de la seguretat de la gent (...). No es pot dir que hagin fet alguna cosa malament», va assenyalar.

Sobre les acusacions dels manifestants que la policia va disparar munició no letal diumenge a boca de canó dins el metro o que van ferir una noia a l'ull, Lam va dir que espera que el cas sigui portat davant el cos, que segons ella conforma «el pilar de l'Estat de Dret a Hong Kong».

«Hem sentit molts discursos d'odi contra la policia... Això no és beneficiós per a Hong Kong», va afegir.

El president nord-americà, Donald Trump, va fer una crida a la calma a les protestes a Hong Kong. «La nostra intel·ligència ens ha informat que el Govern xinès està traslladant tropes a la frontera amb Hong Kong. Tots han d'estar tranquils i segurs!», va escriure Trump en un missatge al seu compte de Twitter.