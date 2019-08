Brasil autoritza l'extradició d'un dels autors de la matança d'Atocha

La Sala Segona del Tribunal Suprem del Brasil ha autoritzat l'extradició a Espanya de Carlos García Juliá, un dels autors de la matança dels advocats d'Atocha de 1977, que va ser detingut a Sao Paulo després de més de 20 anys en crida i cerca. El pròfug treballava com a conductor d'Uber i ingressarà a la presó quan arribi a Espanya.

Les autoritats brasileres han atès així la petició del Govern espanyol sobre l'extradició de l'antic militant de Fuerza Nueva, un dels autors de la massacre en la qual van ser assassinats a trets tres advocats laboralistes, un estudiant de Dret i un administratiu.

García Juliá, qui va complir 14 dels 193 anys de presó als quals va ser condemnat el 1980, es trobava pròfug i va ser arrestat el desembre de 2018 a Sao Paulo, on vivia sota una identitat falsa veneçolana. L'Audiència Nacional d'Espanya havia demanat al Govern que sol·licités a les autoritats brasileres l'extradició de García Juliá per entendre que la condemna que li va ser imposada no ha prescrit i li queden per complir 3.855 dies de presó (deu anys).

En una audiència pública la segona sala del Tribunal Suprem del Brasil (STF) va autoritzar la seva extradició en considerar que es complien els requisits necessaris, entre ells la tipificació dels crims i la no configuració d'un d'un delicte polític. En un parer enviat al Suprem, la fiscal general del Brasil, Raquel Dodge, va recomanar l'extradició al «no verificar» que la petició realitzada per les autoritats espanyoles hagi estat presentat amb «la finalitat de perseguir o castigar l'extradit per opinions polítiques».