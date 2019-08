Díaz Ayuso, presidenta de Madrid amb el compromís de complir el pacte amb Vox

La candidata del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va ser investida ahir amb els vots a favor del seu partit, Ciutadans i Vox, que a diferència de la formació taronja no formarà part del Govern madrileny. Díaz Ayuso va aconseguir els vots de Vox després de comprometre's públicament a «respectar íntegrament» l'acord assolit amb l'extrema dreta. La formació que lidera Santiago Abascal serà decisiva perquè l'Executiu madrileny de PP i Cs dugui a terme el seu projecte.

Per la seva banda, els diputats del PSOE-M, Més Madrid i Podem van votar en contra de la candidatura d'Ayuso, que va prometre dur a terme les 155 mesures incloses en el pacte signat amb Ciutadans per governar en coalició, amb el portaveu de la formació taronja, Ignacio Aguado, com a vicepresident de la Comunitat de Madrid.

La candidata del PP a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va comprometre a assumir i complir «íntegrament» l'acord que els ha traslladat la portaveu de Vox, Rocío Monasterio, els vots dels quals va demanar «de manera humil i sincera».

Després de setmanes de negociacions per arribar a un acord d'investidura, va garantir a Ciutadans i a Vox que «tant un projecte com l'altre es compliran».

Al PP i a Ciutadans, va explicar Díaz Ayuso, els uneix «un projecte comú» que es basa en la Constitució, la igualtat i la llibertat de tots els ciutadans, la unitat d'Espanya i el respecte als símbols, a la Corona ia la convivència».

Es va mostrar segura de liderar un Govern de centre dreta i liberal, que va saber «governar per a tothom», a diferència del que -al seu judici- passaria si els grups de l'esquerra tinguessin l'ocasió de presidir la Comunitat de Madrid.

«És un repte apassionant tenir el privilegi i l'honor de presidir el primer Govern en coalició de la història de la Comunitat de Madrid», va assenyalar Isabel Díaz Ayuso.

L'Executiu del PP i Ciutadans farà «un exercici de responsabilitat, seny i respecte als ciutadans» que portarà «grans cotes de prosperitat» a la regió, va afirmar.

«En els seus companys de Govern i en el grup parlamentari del PP trobaran aliats que busquem que aquest projecte tiri endavant pel bé de tots», va afegir.

Isabel Díaz Ayuso va afirmar que aquest projecte es dirigirà «amb seny i amb moderació» i serà «el contrapès als excessos del Govern d'Espanya si segueix en mans del PSOE i dels socis de viatge que va haver de portar endavant».



Vox no renuncia al programa

La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, va traslladar al PP i Ciutadans que Vox «no renuncia a cap dels seus continguts programàtics», sinó «tot el contrari». «El nostre compromís amb el PP i Ciutadans acaba en el moment en què comença el de vostès amb nosaltres, que és després d'aquesta votació» (d'investidura), va subratllar.

Monasterio va expressar l'absoluta disponibilitat i voluntat de Vox per complir l'acord d'investidura, tot i que ha recordat al PP i Ciutadans que no poden comptar amb Vox per aplicar la totalitat de les 155 mesures del programa de Govern de coalició, de manera que hauran de renunciar a algunes o pactar-ne altres amb l'esquerra.

«Nosaltres mai estarem al costat dels que reclamen un nou sistema de finançament autonòmic», va avançar la portaveu de Vox.

De la seva banda, el portaveu de Més Madrid a l'Assemblea, Íñigo Errejón, va afirmar ahir que després de la intervenció de la candidata a la investidura de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, «s'ha quedat amb por de la possibilitat que sigui presidenta regional una persona que no té capacitat de mantenir un debat de 15 minuts».