Exigeixen al president andalús que expliqui la contractació irregular de la seva germana

El PSOE andalús va urgir ahir al president de la Junta i líder del PP-A, Juanma Moreno, a donar explicacions després de contractar la seva germana, María Dolores Moreno, com a directora d'un conservatori de la Junta a Màlaga. Així ho va reclamar en declaracions als mitjans al Parlament el portaveu adjunt del Grup Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, després de la informació que publicava ahir El País sobre que la germana del president va obtenir una plaça pública com a directora d'un conservatori a Màlaga, amb menys punts que una altra aspirant. «La germana del president ha entrat per la porta de darrere a ser directora d'un centre públic quan tenim a milers d'interins al carrer ia 73 treballadores de centres públics també comiats», va indicar el socialista, que creu necessàries les explicacions davant un «possible cas de nepotisme». Unes explicacions que, segons ha apuntat, no només han de venir del president de la Junta sinó també del conseller d'Educació i Esport, Javier Imbroda, «com a col·laborador necessari», i del vicepresident de la Junta i líder de C's a Andalusia, Juan Marín, «qui deia que venia a regenerar la política».