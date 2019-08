L'Open Arms navega per aigües italianes tot i el rebuig de Salvini

Els 147 migrants a bord del vaixell de l'ONG espanyola Open Arms ja es troben en aigües italianes, davant l'illa de Lampedusa (sud), després que la Justícia del país cancel·lés ahir la prohibició del ministre italià de l'Interior, Matteo Salvini, en contra seu.





Día 14.

Avistamos tierra. Lampedusa.

Con el decreto de Salvini suspendido, estamos en aguas de Italia con autorización.

Todavía sin puerto, pero el fin de esta pesadilla está más cerca.

La humanidad tiene que prevalecer entre tanto sinsentido. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/u2gbNAO0Ax — Open Arms (@openarms_fund) August 15, 2019

"Veiem terra. Lampedusa. Amb el decret de Salvini suspès, estem en aigües italianes amb autorització. Encara sense port, però el fi d'aquest malson està més a prop. La humanitat ha de prevaler mentrestant sense sentit. #PuertoSeguroYa", ha escrit l'organització a les xarxes socials.L'embarcació estarà en aigües territorials fins que les autoritats italianes li autoritzin el desembarcament en un port, una cosa que Salvini ja ha deixat clar que no farà."Segueixo i seguiré negant el desembarcament als qui pretenen portar a clandestins només a Itàlia", va dir dimecres el líder de la ultradretana Lliga.L'Open Arms porta des de l'1 d'agost esperant al Mediterrani que algun país europeu li ofereixi algun port en el qual atracar, i ahir la Justícia italiana va acceptar un recurs presentat per l'organització i li va permetre entrar en aigües italianes, per la situació "d'evident dificultat" en la qual es troba.El Tribunal Administratiu Regional (TAR) del Laci va explicar que "la situació de gravetat i urgència excepcionals" justifica que es permeti des d'aquest moment la seva entrada en aigües territorials italianes "perquè les persones rescatades que ho necessitin rebin assistència mèdica".La decisió judicial no va agradar al ministre italià de l'Interior, qui va avançar dimecres que presentaria un recurs urgent davant el Consell d'Estat i que signaria una nova prohibició per impedir al vaixell entrar en aigües territorials d'Itàlia.Salvini ha signat aquesta prohibició durant aquesta matinada, no ho ha fet així la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, del Moviment Cinc Estrelles (M5S), segons fonts del ministeri de l'Interior italià."La ministra Elisabetta Trenta no signa la prohibició d'ingrés a les aigües territorials per a l'Open Arms. La decisió no sorprèn, atès que la titular de Defensa ha ordenat a la Marina Militar que escortin fins al nostre país a l'embarcació espanyola", diu la nota.Aquest episodi evidencia una vegada més la crisi de Govern oberta al país, després que la ultradretana Lliga hagi retirat la seva confiança en l'aliança que mantenia amb Cinc Estrelles i hagi presentat una moció de censura contra el primer ministre, Giuseppe Conte.El fundador de l'ONG espanyola Open Arms, Òscar Camps, va dir dimecres en una compareixença a Madrid que ha tractat amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president de França, Emmanuel Macron, perquè "intercedeixin amb el Govern espanyol", formin "un eix poderós i puguin posar en marxa un mecanisme perfecte i constant" de rescat i desembarcament.