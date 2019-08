Macri llança ajudes a la classe mitjana argentina per revertir la debacle electoral

El president argentí, Mauricio Macri, va fer ahir un canvi de rumb per revertir en els comicis d'octubre la derrota que va patir a les primàries de diumenge passat i va anunciar mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i les turbulències en els mercats financers. Les mesures són una ajuda a la classe mitjana. A més, va demanar disculpes per encolomar als votants del kirchnerisme un dilluns negre dels mercats.

Macri va fer autocrítica, va assegurar que ha entès el missatge de les urnes que li van girar l'esquena i va demanar disculpes per la seva reacció en una roda de premsa el passat dilluns davant del revés electoral.

Després de la contundent victòria en les primàries del candidat presidencial Alberto Fernández, que col·loca al peronisme a un pas de tornar al poder, s'ha viscut un terratrèmol en els mercats financers, que donen suport a Macri, qui va responsabilitzar d'aquestes turbulències al temor que desperta en els inversors l'aspirant opositor.

«Sàpiguen que respecto profundament als argentins que van votar altres alternatives. Als que van votar per nosaltres en el 2015 i aquesta vegada van triar no acompanyar-nos. Que això hagi succeït és purament i exclusivament responsabilitat meva i del meu equip de Govern», va assegurar.

A més, Macri va advocar pel diàleg amb la resta de candidats presidencials «perquè transmetem tranquil·litat en aquest procés electoral» i va demanar «mantenir línies obertes i no entendre això com una baralla entre enemics, sinó com una discussió entre rivals en el marc de la nostra democràcia».

No obstant això, Fernández ha descartat reunir-se amb Macri i ha advertit que les mesures anunciades arriben tardanament i sense mesurar les conseqüències.

«No té sentit que ens reunim perquè no ens posarem d'acord. I perquè a més jo no em vull fer partícip de les seves decisions perquè llavors a l'Argentina, quina opció li queda si tots fem el mateix i pensem igual?. Jo no penso com el president», va afirmar Fernández, que porta com a companya de fórmula a la senadora i exmandatària Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Macri va assegurar que les mesures que ha adoptat i que tenen un cost fiscal proper als 40.000 milions de pesos (uns 690 milions de dòlars) es deuen al fet que va escoltar el missatge de les urnes i va assenyalar que «portaran alleujament a 17 milions de treballadors i les seves famílies ».

Entre les mesures destaca l'augment del salari mínim (actualment és d'uns 12.500 pesos, uns 215,51 dòlars, al mes), que afavorirà a uns 2 milions de treballadors, així com un alleujament en el tribut als guanys que pesa sobre els sous.

Als empleats de l'administració pública, de les forces armades i de les forces de seguretat se'ls atorgarà un bo de 5.000 pesos (86,20 dòlars) al mes. Les mesures també apunten a les pimes i, per ajudar-les, implementaran un pla que els permetrà «pagar en deu anys els deutes impositius».