Un tribunal deixa entrar el vaixell «Open Arms» en aigües italianes

La Justícia italiana va permetre ahir al vaixell de l'ONG espanyola Open Arms entrar en aigües italianes, però el desembarcament dels 147 migrants a bord dependrà de la decisió del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, van indicar fonts del seu departament.

Les fonts van explicar que la decisió de la Justícia italiana només afecta la prohibició signada per Salvini contra l' Open Arms, de manera que segueix vigent la llei antiimmigració que imposa multes econòmiques a les organitzacions humanitàries amb migrants a bord.

A més, el ministeri va informar en una nota que Salvini es disposa a presentar un recurs urgent davant el Consell d'Estat per la decisió de la Justícia italiana i també signarà una nova prohibició per impedir al vaixell entrar en aigües territorials d'Itàlia.

Mentrestant, l' Open Arms es dirigeix a l'illa italiana de Lampedusa (sud), després d'estar esperant tretze dies en aigües internacionals al fet que algun país europeu li oferís un port segur.

El problema es presentarà un cop el vaixell arribi a les costes de Lampedusa si Salvini, que manté un pols ferm contra la immigració, no permet baixar a terra ni als 147 migrants a bord ni a la tripulació.

No seria la primera vegada, ja que a l'agost de 2018 Salvini ja va mantenir retinguts durant més de cinc dies un centenar de migrants enfront de les costes de la ciutat de Catània, a Sicília (sud), una actuació que li va valer l'obertura d'una investigació a Itàlia.

No obstant això, es va lliurar de ser jutjat gràcies que els seus socis de Govern -el antisistema Moviment Cinc Estrelles- van impedir que s'aixequés la seva immunitat.

El Tribunal Administratiu Regional (TAR) del Laci va acollir en aquesta ocasió el recurs presentat per Open Arms i en la decisió explica que «la situació de gravetat i urgència excepcionals» justifica que es permeti des d'aquest moment la seva entrada en aigües territorials italianes «per que les persones rescatades que ho necessitin rebin assistència mèdica».

Salvini va respondre immediatament en un acte a Gènova que seguirà mantenint les seves polítiques de fre a la immigració il·legal i va afirmar que s'està ordint «un pla per tornar a obrir els ports italians i convertir a Itàlia en el camp de refugiats d'Europa», una cosa que, va prometre, no permetrà.

El primer rescat d'Open Arms, al qual les autoritats espanyoles tenen prohibida la recerca activa d'immigrants en el mar, es va produir dijous 1 d'agost, quan es va rescatar 55 immigrants, entre ells dos nadons bessons i una embarassada.

El segon es va donar en plena nit, al dia següent, en socórrer 69 persones, entre aquestes dos nens i dues dones embarassades i «una de nou mesos amb contraccions»; i l'últim a la matinada del 10 d'agost, quan va salvar a 39 persones.

Gairebé una desena del total de rescatats han estat evacuats en els últims dies, en diferents ocasions, per motius de salut.

El fundador de l'ONG, Óscar Camps, va anunciar que demanarà l'evacuació immediata «per motius mèdics» de les persones rescatades, encara que no ho farà sense obtenir abans el permís de les autoritats italianes.



«Busquem la legalitat abosluta»

«Busquem la legalitat absoluta», va assegurar, ja que el vaixell té via lliure per transitar per aigües italianes, però li segueix faltant que li assignin un port. Va explicar que el vaixell va a buscar «abric» a l'illa italiana de Lampedusa, a unes 30 milles, davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques. I espera que la solució per als 147 immigrants de l' Open Arms sigui «d'hores, no de dies».

Camps va recordar que ha tractat amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president de França, Emmanuel Macron, perquè «intercedeixin amb el Govern espanyol», formin «un eix poderós i puguin posar en marxa un mecanisme perfecte i constant» de rescat i desembarcament.

El prestigiós musicòleg i investigador de música antiga Jordi Savall va assegurar a Jaca (Osca), on ha actuat en el marc del Festival Camí de Sant Jaume, que la Unió Europea hauria de prendre una decisió clara de suport per al vaixell amb immigrants de l'ONG Open Arms que es troba a l'espera de ser acollit en un port de la Mediterrània.