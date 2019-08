Els vigilants d'Epstein es van adormir i van falsejar l'informe

Els dos guàrdies de seguretat de la presó de Nova York que estaven encarregats de vigilar la cel·la del milionari Jeffrey Epstein, mort en un aparent suïcidi el dissabte, es van adormir i van falsificar el registre per encobrir el seu error, segons publica The New York Times.

El diari, que cita diversos agents de l'ordre i funcionaris de presó coneixedors del cas, assenyala que aquesta informació va transcendir dimarts, quan el Departament de Justícia va anunciar que posava en «baixa administrativa» dos empleats i que reassignava l'alcaidessa del Centre correccional Metropolità.

Epstein, de 66 anys i acusat de crear una xarxa de tràfic sexual de menors fa una dècada a les seves mansions de Nova York i Florida, havia de rebre visites cada 30 minuts i, d'acord al NYT, això és el que van indicar falsament que havien fet els dos guàrdies en el registre de la unitat del penal on s'allotjava.

No obstant això, tres funcionaris van dir al rotatiu que els guàrdies havien estat dormint «en part, o totes» les tres hores prèvies al succés, per la qual cosa si es confirma que van falsificar les entrades del registre podrien enfrontar-se a un delicte federal.

La mort d'Epstein a la presó està sent investigada tant per l'FBI com pel Departament de Justícia, però el fiscal general dels EUA i titular d'aquesta última cartera, William Barr, ja va avançar que hi va haver «irregularitats» a la presó i que hi haurà «rendició de comptes».

Segons mitjans de comunicació locals, que citen fonts pròximes al cas, els advocats d'Epstein van sol·licitar a finals del mes passat a les autoritats de presons que retiressin al seu client del programa per a la prevenció del suïcidi.

La defensa va fer aquesta petició després de mantenir reunions de fins a dotze hores diàries amb l'acusat.