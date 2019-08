Corbyn s'ofereix a liderar un Govern temporal per evitar un Brexit dur

El líder de l'oposició britànica, Jeremy Corbyn, va instar ahir la resta de partits perquè donin suport a una moció de confiança contra el primer ministre, Boris Johnson, i el converteixin a ell en cap del Govern del Regne Unit per evitar un Brexit sense acord.

En el cas que el seu pla, detallat en una carta publicada a la xarxa social Twitter i enviada a diferents líders britànics, tirés endavant, Corbyn retardaria el Brexit o sortida del país de la Unió Europea (UE), convocaria eleccions i fins i tot faria campanya a favor d'un altre referèndum.

«Després de sortir endavant la moció de confiança, jo, com a líder de l'oposició, buscaria el suport del Parlament per a un govern temporal amb l'objectiu de convocar eleccions i aconseguir la necessària extensió de l'article 50» del tractat de la Unió Europea, va escriure Corbyn .

«En aquestes eleccions, el partit Laborista es comprometria a una votació pública en termes d'abandonar la Unió Europea, incloent una opció per quedar-se», ha afegit.

La líder del Partit Liberal Demòcrata britànic, Jo Swinson va titllar la proposta de Corbyn de sense sentit, mentre que Downing Street va afirmar que el laborista «anul·laria el referèndum i arruïnaria l'economia» del país si es convertís en primer ministre.

El Brexit es produirà el proper 31 d'octubre i, malgrat que l'actual primer ministre s'ha mostrat partidari d'arribar a un acord amb la UE, la impossibilitat de aconseguir-ho ha provocat que s'hagi expressat la necessitat de sortir de manera abrupta quan arribi la data.

En la seva carta, Corbyn també va assegurar que el Govern no té autorització per a un Brexit sense acord i que el referèndum de 2016 no els va donar poder per a això.