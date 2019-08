La Cort de Gibraltar allibera el petroler iranià retingut tot i la pressió dels EUA

La Cort Suprema de Gibraltar va decidir ahir alliberar el petroler iranià Grace 1 (que estava retingut al penyal des del passat 4 de juliol) tot i la pressió dels Estats Units després de rebre les autoritats gibraltarenyes per part de l'Iran la garantia que el cru que transporta no serà desembarcat a Síria. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Mohammad Yavad Zarif, va denunciar el «intent de pirateria» dels Estats Units, que va tractar sense èxit que les autoritats de Gibraltar no alliberessin al superpetroler iranià Grace 1. «En haver fracassat en aconseguir els seus objectius a través de la seva terrorisme econòmic (...) EUA va intentar abusar del sistema legal per robar la nostra propietat a alta mar», va dir Zarif a Twitter.

En un comunicat, el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha informat de l'alliberament del petrolier i va assegurar que hi havia proves que en el moment de la seva detenció el Grace 1 estava portant la seva càrrega, de 2,1 milions de barrils de petroli, propietat de la Companyia Nacional de Petroli de l'Iran, a la refineria de Baniyas a Síria. Això suposaria infringir les sancions imposades per la Unió Europea a Síria per la repressió exercida pel règim de Baixar al-Assad contra la població civil.

Picardo va explicar que en les últimes setmanes ha mantingut reunions i converses amb representants de la República de l'Iran per «tractar de disminuir la tensió» i facilitar l'alliberament del petroler «de conformitat amb l'emplenament de tots els requisits legals».

El 13 d'agost, va indicar el ministre principal, va rebre per escrit una garantia de la República d'Iran que «de ser alliberat, la destinació del Grace 1 no seria una entitat subjecta a sancions de la Unió Europea», així com una sol·licitud demanant l'alliberament del petrolier. En considerar Picardo que amb aquestes garanties ja no existeixen «motius raonables» per la detenció del vaixell va retirar els càrrecs.