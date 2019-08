Díaz Ayuso designa Ángel Garrido (Cs) com a nou conseller de Transports a Madrid

L'expresident de la Comunitat de Madrid i diputat de Ciutadans, Àngel Garrido, serà el nou conseller de Transports en el nou Govern regional de coalició. Amb això, es compleixen els pronòstics que situaven a Garrido com a nou titular de la cartera de Transports, opció que s'havia estudiat durant els últims dies.

El líder de la formació taronja i futur vicepresident regional, Ignacio Aguado, va indicar recentment que Garrido era una persona que volia tenir «molt a prop» per la seva experiència de gestió.

Garrido va deixar el PP (després d'una llarga carrera en el partit) per formar part de Ciutadans quatre dies abans de les passades eleccions autonòmiques i ja s'ha convertit en una persona de la màxima confiança d'Aguado i recentment es va incorporar a l'Executiva nacional d'aquesta formació. La previsió és que el nou Executiu autonòmic prengui possessió dimarts, un dia després que assumeixi seu càrrec la presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso va assegurar dimecres que no adoptaria cap veto als consellers proposat per Ciutadans, preguntada precisament pel cas que la formació taronja proposés com a conseller Garrido.



Anàlisi «a fons»

Àngel Garrido va avançar ahir que una de les primeres mesures que adoptarà és realitzar una anàlisi «a fons» de la situació econòmica i financera del suburbà i no veu contradicció en formar part del Govern en coalició amb el PP després de passar a militar a Ciutadans, ja que considera que ara cal oblidar-se de les sigles i conscienciar-se que els integrants del nou Executiu treballaran per a tots els madrilenys. El diputat de Más Madrid a l'Assemblea regional Eduardo Rubiño va anunciar que el seu partit portarà a la Fiscalia les informacions que relacionen a la ja presidenta de la Comunitat, amb un préstec de Avalmadrid de 400.000 euros concedit a el seu pare.

Rubiño va informar d'aquesta decisió davant un possible aixecament de béns per part de la popular per haver rebut dos immobles del seu pare quan aquest era morós. «Acudirem a la Fiscalia, portarem tota la informació que pesa sobre la senyora Díaz Ayuso».