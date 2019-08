Espanya i cinc països europeus més acolliran els migrants de l'Open Arms

Els governs d'Espanya, França, Alemanya, Portugal, Luxemburg i Romania van contactar amb les autoritats italianes per mostrar-se «disposats» a acollir els migrants i refugiats que viatgen a bord de l'Open Arms un cop hagin desembarcat a port, segons el primer ministre italià, Giuseppe Conte, que va recriminar al ministre de l'Interior, Matteo Salvini, la seva «enèsima» deslleialtat política.

Conte va publicar una carta oberta a Salvini en què defensa que la seva intenció sempre ha estat la de protegir els menors que viatgen a bord de l'Open Arms, fondejat ja davant de l'illa italiana de Lampedusa amb 147 migrants a bord. El primer ministre va explicar que així ho va traslladar dimecres al titular d'Interior.

«França, Alemanya, Romania, Portugal, Espanya i Luxemburg m'acaben d'informar que estan disposats a redistribuir els migrants. Un cop més, els meus homòlegs europeus tendeixen la mà», va anunciar el primer ministre en el seu missatge.

El Govern espanyol havia confirmat prèviament que està treballant amb la Comissió Europea i altres països de la UE per aconseguir una solució «comuna, europea, ordenada i solidària» a la situació del vaixell, segons fonts de l'Executiu. L'Executiu confia a poder arribar a aquesta solució i per això ja ha traslladat a la Comissió Europea, al Govern italià i als països implicats en aquesta operació que Espanya «està disposat a participar en un repartiment equilibrat dels migrants allotjats al vaixell».

Segons la seva opinió, el repte migratori ha de ser afrontat per la Unió Europea mitjançant mecanismes de col·laboració en què participin els països membres, entenent que «no és un problema exclusiu dels estats riberencs», sinó que «afecta el conjunt i que, per tant, ha d'afrontar-se conjuntament».



Itàlia, «aïllada»

Per Conte, «és moment d'insistir en una solució cada vegada més europea» al tema migratori, ja altrament «Itàlia es trobarà completament aïllada» i en una situació «cada vegada més immanejable». En aquest sentit, ha assenyalat que per protegir els «interessos nacionals» esgrimits per Salvini no n'hi ha prou amb adoptar «posicions d'absoluta intransigència».

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, va dir que «més val tard que mai», davant l'acollida de part dels 147 migrants a bord del vaixell que ultima el Govern espanyol amb altres països europeus i la Comissió Europea, tot i que va criticar que es podrien haver estalviat «14 dies de patiment evitable». Així els va assenyalar Camps en declaracions a RNE, recollides per Europa Press.

Després de dues setmanes a alta mar, l'Open Arms està ja fondejat en aigües d'Itàlia davant de l'illa de Lampedusa, després que el Tribunal Administratiu del Lazio autoritzés aquest moviment en tombar el decret de seguretat del Ministeri de l'Interior italià, Matteo Salvini, que l'hi impedia.

El vaixell espera ara algun permís per atracar a port i desembarcar els migrants, segons va explicar Camps. «Hem hagut de treballar molt, ara estan sortint els fruits», va celebrar Camps, que va advertir que des de l'ONG seguiran fent «tot el possible» perquè els migrants i refugiats siguin acollits. L'alcalde de Lampedusa Totò Martello va demanar al Govern italià que autoritzi a l'Open Arms a atracar a l'illa, perquè «el mar està agitat» i hi ha nens a bord.

A més de l'Open Arms, també necessita un port el vaixell humanitari Ocean Viking, noliejat per les ONGs Metges Sense Fronteres i SOS Mediterranée, que espera amb 356 migrants a bord en aigües internacionals.

En paral·lel, l'actor nord-americà Richard Gere va assegurar ahir que va parlar amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, des del Open Arms i va indicar sobre el mandatari espanyol: «Tinc admiració per ell com a ésser humà, és molt positiu i optimista com a líder espanyol. També és un polític i entén la situació com una cosa política».

En una entrevista de la Cadena Ser, l'actor va explicar que la situació de l'Open Arms és una crisi política i humanitària, «però primer la humanitària», pel que ha defensat atendre primer l'emergència d'ajudar els 147 migrants a bord i després desenvolupar una estratègia per solucionar el problema polític, segons va expressar.