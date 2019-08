Un tirador fereix sis policies i sembra el pànic a Filadèlfia

L'home responsable d'haver ferit de bala a sis policies aquest dimecres a Filadèlfia (EUA) i d'haver-se atrinxerat per evitar la seva detenció, es va lliurar a les autoritats passada la mitjanit després de vuit hores de resistència.

Tot va començar cap a les 16.30 hora local (20.30 GMT), quan va iniciar un operatiu antidrogues en un habitatge. «Això es va torçar gairebé immediatament», va dir en declaracions a mitjans el cap de la Policia de Filadèlfia, Richard Ross, que va explicar que un subjecte dins de l'habitatge va obrir foc i que els agents van haver d'escapar del tiroteig per portes i finestres. Sis dels agents van resultar ferits de bala i van ser traslladats a hospitals. Els sis han rebut ja l'alta mèdica. «No és ni més ni menys que un miracle que no tinguem diversos agents assassinats avui», va dir Ross.



Policies atrapats

Dos policies van quedar atrapats a l'interior de l'edifici al costat de tres persones que havien detingut quan va començar la pluja de bales, que es va allargar durant hores segons les autoritats.

Després de gairebé cinc hores atrapats en l'habitatge i passat ja el capvespre, un equip d'operacions especials tipus SWAT va aconseguir evacuar els policies i els detinguts. Les autoritats van instar llavors el subjecte atrinxerat que es rendís i lliurés, i fins i tot van parlar amb el seu advocat donant garanties que no li farien cap mal. No va ser fins passada la mitjanit que finalment l'home es va rendir. El diari local The Philadelphia Inquirer va identificar com Maurice Hill, de 36 anys, que segons el rotatiu té un llarg historial de condemnes per possessió d'armes i de resistència a les autoritats. El president dels Estats Units, Donald Trump, va ser informat de la situació, segons ha comunicat la Casa Blanca.

Les primeres informacions de l'incident van generar consternació en una societat especialment sensible després dels recents tirotejos del Paso (Texas) i Dayton (Ohio), que van causar entre els dos 31 morts. No obstant això, a mesura que es coneixien detalls es va evidenciar que el cas de Filadèlfia era diferent al dels tirotejos esmentats, amb un atrinxerat després d'un operatiu policial. No obstant això, l'alcalde de Filadèlfia, el demòcrata Jim Kenney, ha advocat per un major control d'armes. "Aquests agents necessiten ajuda, necessiten ajuda. Necessiten ajuda amb control d'armes. Necessiten ajuda mantenint aquestes armes fora de les mans d'aquesta gent", ha alertat.