Un vol entre París i Barcelona, anul·lat per amenaça terrorista Transavia

Un vol de la companyia Transavia entre París i Barcelona va ser anul·lat ahir dijous per l'arrest d'un home que portava un ganivet de ceràmica que pretenia pujar a bord a l'aeroport d'Orly de la capital francesa.

Una portaveu d'Aeroports de París (ADP) va explicar a Efe que un membre de la família del detingut va trucar poc abans per advertir que el sospitós tenia intenció de cometre un atemptat.

La portaveu va indicar que darrere d'aquest incident, que va ocórrer després de les 18.00 locals (16.00 GMT), podria haver un contenciós familiar.

Tots els passatgers van ser desallotjats de l'aeronau i la policia va realitzar un registre minuciós a l'interior, encara que no va trobar gens sospitós. En qualsevol cas, el vol va quedar posposat fins divendres. Això va necessitar la recerca de solucions d'allotjament per als viatgers.

La resta de les operacions que es desenvolupaven a l'aeroport d'Orly no es van veure afectades, segons ADP.

L'emissora "RTL", que va ser la que va revelar la informació, va indicar que va ser la parella de l'home arrestat la que va alertar l'empresa que gestiona l'aeroport després d'una disputa conjugal.

El sospitós no està fitxat per terrorisme però té antecedents per fets de delinqüència comú.