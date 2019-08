Anul·len un vol a Barcelona per la presència d'un home armat

Un vol de la companyia Transavia entre París i Barcelona va ser anul·lat per l'arrest d'un home que portava un ganivet de ceràmica que pretenia pujar a bord a l'aeroport d'Orly de la capital francesa. Una portaveu d'Aeroports de París (ADP) va explicar que un membre de la família del detingut va trucar poc abans per advertir que el sospitós tenia intenció de cometre un atemptat. La portaveu va afegir que darrere d'aquest incident podria haver-hi un contenciós familiar.

Tots els passatgers van ser desallotjats de l'aeronau i la policia va realitzar un escorcoll minuciós a l'interior, tot i que no va trobar res sospitós. En qualsevol cas, el vol va quedar posposat, provocant que s'haguessin de buscar solucions d'allotjament per als viatgers. La resta de les operacions que es van desenvolupar a l'aeroport d'Orly no es van veure afectades.

Paral·lelament, un vol d'Air France entre París i Madrid va ser desviat a l'aeroport de Bordeus per una alarma que després es va demostrar que s'havia activat sense cap raó que ho justifiqués, va explicar la companyia aèria francesa.

L'Airbus A321, que s'havia enlairat de l'aeroport parisenc Charles de Gaulle, va aterrar a Bordeus una hora i onze minuts més tard com a mesura de precaució a causa d'una alarma. Els 135 passatgers del vol AF1000 van desembarcar amb normalitat i, després de fer-se les corresponents verificacions, es va confirmar que l'alarma s'havia activat sense motiu. Els tècnics es van posar llavors a treballar per determinar què és el que la va posar en marxa.

L'aerolínia va enviar des de París un altre avió en què els passatgers van reprendre viatge a primera hora de la tarda des de Bordeus cap a Madrid. Air France va destacar que la seguretat és el seu «imperatiu absolut» i que els seus pilots i el seu personal de cabina estan formats i s'entrenen amb regularitat per gestionar aquest tipus de situacions.



Nou ensurt a Rússia

En un altre ordre de coses, un avió de passatgers de la companyia UTair que feia la ruta entre Moscou i Ufa va tornar a l'aeroport moscovita de Vnúkovo per culpa d'un ocell que va entrar al motor, segons van informar fonts de l'aeroport rus. És el tercer succés d'aquest tipus que registra l'aviació russa en poc més de 24 hores. En aquest cas, hi havia 97 passatgers i sis membres de la tripulació a bord.