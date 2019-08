El BBVA haurà de declarar el 24 de setembre pel cas Villarejo

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat el BBVA perquè acudeixi a declarar com a persona jurídica investigada el proper 24 de setembre pel cas Villarejo. La citació es produeix a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció i ha estat signada pel jutge de reforç Alejandro Abascal en estar absent el titular del jutjat.

A finals de juliol, García Castellón va imputar el BBVA com a persona jurídica pels delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets i corrupció en els negocis pels pagaments que va fer durant anys a l'excomissari a canvi de treballs d'espionatge. Ho va fer dins de la peça 9 del cas Tàndem relativa a les contractacions del banc a Villarejo des de 2004, quan la constructora Sacyr va iniciar un moviment per intentar prendre el control del grup bancari, que finalment no va tenir èxit.

El jutge va demanar llavors al BBVA que designés una persona com a representant davant el jutjat però va rebutjar la petició de l'entitat de personar-se com a perjudicat a la causa. La Fiscalia va sol·licitar la imputació del banc després d'analitzar la documentació confiscada en els escorcolls practicats al novembre de 2017 i l'aportada pel BBVA.

Documents que, segons el parer de la Fiscalia Anticorrupció, acreditarien que els pagaments «il·lícits» a l'empresa de l'excomissari Villarejo, Cenyt, «van afectar diverses àrees sensibles del banc i diversos executius d'aquesta entitat durant un prolongat període temporal» i es van produir quan Villarejo estava encara en actiu a la Policia.