La congressista dels EUA Rashid Tlaib descarta visitar la seva àvia a Israel

La congressista demòcrata dels EUA Rashida Tlaib va anunciar que no viatjarà a Israel, en un nou episodi del desencontre que les legisladores que formen part de l'anomenada «brigada» mantenen amb el president del país, Donald Trump, en el qual aquesta vegada s'ha vist embolicat l'Estat israelià. «He decidit no viatjar a Palestina i Israel aquesta vegada. Visitar la meva àvia sota aquestes condicions opressives per humiliar-me trencarà el cor de la meva àvia», va anunciar Tlaib, filla de palestins. Va destacar que els esforços per silenciar-la amb un tractament que faci que se senti infravalorada no és el que la seva àvia vol per a ella: «Mataria una part de mi que sempre roman en contra del racisme i la injustícia», va assenyalar.

Aquestes paraules van arribar després que Israel revoqués la seva decisió de vetar l'entrada de Tlaib i informés que permetria a la congressista, de confessió musulmana, accedir al país per visitar la seva àvia nonagenària al poble de Beit Ur al Fauqa, a Cisjordània. Prèviament, el Govern israelià havia prohibit l'entrada de Tlaib i de la també congressista demòcrata Ilhan Omar, musulmana i nascuda a Somàlia, per defensar el boicot a Israel, després de pressions de Trump.