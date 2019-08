L'impacte d'un llamp causa cinc morts i un ferit a l'oest de Cuba

Cinc persones van morir, entre elles tres menors, per l'impacte d'un llamp durant una tempesta a la província de Mayabeque, a l'oest de Cuba. El sinistre, en què un altre nen va resultar ferit, es va produir a la tarda de dijous a la platja La Punta de la localitat de Santa Cruz del Nore. El menor ferit es troba internat a l'hospital pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, on rep atenció especialitzada. Segons dades de l'Institut cubà de Geofísica i Astronomia difoses el 2018, almenys 65 persones perden la vida a Cuba cada any per impactes de llamps, la primera causa de mort per fenòmens meteorològics al país, amb 1.682 defuncions registrades entre 1979 i 2013. Aquests fenòmens són més freqüents a l'estiu. Les autoritats van recordar que cal buscar refugi en un lloc segur si es compten menys de 30 segons des de la llum del llampec fins que se sent el tro.