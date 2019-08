La Xina torna a advertir d'una eventual intervenció militar a Hong Kong

Un diari estatal xinès va avisar els manifestants de Hong Kong que la Xina té l'opció d «intervenir per la força» per posar fi a les protestes que des de fa setmanes hi ha al territori. Les protestes, que van començar a finals de març de manera pacífica contra un polèmic projecte de llei de deportació de detinguts a la Xina, s'han convertit en escaramusses entre grups de manifestants i policia. El 10 d'agost passat, elministre conseller de l'ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya, Yao Fei, ja va advertir d'una eventual intervenció a l'antiga colònia britànica.