Els barons socialistes critiquen la política fiscal «deslleial» de Díaz Ayuso

L'anunci de la presidenta electa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), d'aplicar «la major reducció d'impostos de la història» en aquesta comunitat ha suscitat el rebuig frontal dels presidents autonòmics del PSOE, que acusen la madrilenya de «competència deslleial» i «dúmping fiscal». Madrid és l'única comunitat que bonifica al 100% l'Impost de Patrimoni i ha aprovat diverses rebaixes del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L'enèsima rebaixa impositiva que planeja Díaz Ayuso -que el dilluns prendrà possessió- reforça l'excepcionalitat fiscal madrilenya.

Els presidents autonòmics del PSOE acusen la madrilenya de voler canviar la política fiscal per atreure més empreses a la comunitat a costa del mínim pagament d'impostos possible.

La rebaixa d'impostos que planeja la dirigent del PP reforça la peculiaritat fiscal de la capital –el PIB de la qual va créixer un 3,3% en el segon semestre i que actualment és el principal motor econòmic del país. El vicesecretari de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, va apuntar que «Madrid serà una bona mostra del que vol Pablo Casado per a Espanya, exercirà de contrapès a les polítiques de Pedro Sánchez».

La nova presidenta de Madrid s'ha compromès a rebaixar la tarifa autonòmica de l'IRPF al mig punt en tots els trams de renda. L'expresident regional Ignacio González va baixar dues vegades l'IRPF durant el seu mandat com a president autonòmic (2012-2015). Davant aquests fets, des del PSOE adverteixen dels efectes nocius que la política fiscal de Madrid pot suposar per a la resta de regions. Madrid, a diferència d'altres comunitats, disposa de marge per baixar impostos perquè tenen rendes de classe molt alta.