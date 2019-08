Estats Units ordena confiscar el petrolier iranià retingut a Gibraltar

El Departament de Justícia dels Estats Units ha emès una ordre per confiscar el petrolier Grace 1, per «l'ús il·legal del sistema financer nord-americà per donar suport i finançar la venda de productes petrolífers a Síria». Així, aquesta ordre judicial ha ordenat que «l'embarcació, tot el petroli a bord i 995.000 dòlars (uns 896.896 euros) estan subjectes a confiscació a causa de les repetides violacions de la llei internacional de Poders Econòmics d'Emergència (IEEPA per les seves sigles en anglès )».

El document al·lega que la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran (IRGC), la qual els Estats Units consideren una organització terrorista, té un pla per «accedir il·legalment al sistema financer dels Estats Units per tal de donar suport els enviaments il·lícits a Síria des de l'Iran».

No obstant això, després de la publicació de l'ordre nord-americana, mitjans estatals iranians han destacat l'«error garrafal» que conté, en concret un error en la data del document, datat el 16 de novembre en lloc del 16 d'agost. «Les conseqüències legals d'aquest error no estan clares, però com a mínim suposa que les autoritats nord-americanes no poden executar aquesta ordre ni cap registre (...) almenys fins al 16 de novembre», indica la televisió pública iraniana Press TV.

«L'ordre en el seu actual format implica que qualsevol interferència amb l' Adrian Daria (nou nom del petrolier) suposaria un incompliment de les lleis nord-americanes a més de la legislació internacional inclosa en el Dret del Mar», afegeix.

L'ordre nord-americana ha estat emesa hores després que el Govern de Gibraltar hagi donat llum verda al fet que el petrolier iranià capturat a principis de juliol abandoni el Penyal després de rebre garanties de Teheran que la càrrega de cru que transportava no serà desembarcada a Síria.

El ministre principal, Fabian Picardo, va justificar la seva decisió d'aixecar l'apresament del vaixell, explicant que quan això va passar, el 4 de juliol, hi havia proves documentals sòlides que el Grace 1 es dirigia a Síria, però ara ha rebut garanties per escrit del Govern iranià que els 2,1 milions de barrils de cru que transporta no seran desembarcats a Síria.