L'Audiència ordena retirar fotos de presos d'ETA d'una «txosna» de Bilbao

El jutge de l'Audiència Nacional Alejandro Abascal va ordenar ahir la retirada de fotografies de presos etarres que es podien veure en una de les txosnas o casetes de la Setmana Gran de Bilbao.

El magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 va prendre aquesta decisió després que fos registrada en l'Audiència Nacional la denúncia de l'associació de víctimes del terrorisme Dignitat i Justícia, en la qual se sol·licitava la retirada d'aquestes fotografies per constituir un delicte d'humiliació a les víctimes i d'enaltiment del terrorisme.

En el seu acte, l'ens considera que l'exhibició d'aquestes fotografies en la caseta Txori- Barrot, amb gran afluència de gent, pot provocar un mal a les víctimes del terrorisme i als seus familiars, per la qual cosa ha de prohibir-se l'exhibició d'aquestes fotografies. Segons exposava la denúncia de Dignitat i Justícia, en l'esmentada caseta de la Setmana Gran de Bilbao s'exhibien «de forma pública i ostentosa» les fotografies de presos d'ETA, «molts d'ells condemnats per assassinat». Un d'ells, l'assassí de Luis Portero, pare del fundador de l'associació.



Les imatges

Acompanyant cada foto està escrit el nom de cada etarra i en el frontal de la caseta es pot llegir la frase « Euskal pres eta iheslariak etxera» (Presos bascos i fugits a casa). En la part posterior de la caseta, tant en basc com en anglès, es fa referència als membres de l'organització terrorista que es troben a la presó complint condemna per la seva pertinença o per la seva col·laboració al grup, així com a favor dels etarres fugits.