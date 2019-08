L'Open Arms rebutja l'oferiment del govern espanyol d'atracar a Algesires

L'Open Arms ha rebutjat l'oferiment del govern espanyol d'atracar el vaixell al port d'Algesires perquè asseguren que el trajecte fins a la península no és viable per la situació en la qual es troben els 107 migrants, segons ha confirmat l'ONG i el seu fundador, Órcar Camps, a Twitter.



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pres la decisió aquest diumenge davant la situació "d'emergència" que es viu a bord de l'embarcació i la "inconcebible" resposta de les autoritats italianes. L'ONG, no obstant, està vivint una situació límit que l'impedeix emprendre un viatge segur després de 17 dies amb més d'un centenar de persones rescatades.



"Després de 26 dies de missió, 17 d'espera amb 134 persones a bord, una resolució judicial a favor i 6 països disposats acollir, vol que naveguem 950 milles, uns 5 dies més, a Algesires, el port més llunyà del Mediterrani, amb una situació insostenible a bord?", es pregunta Camps a la xarxa.





Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

A més, aquest diumenge quatre migrants s'han llançat a l'aigua per intentar arribar a la costa de Lampedusa. "Portem dies avisant. Baralles, pànic, atacs d'ansietat. Què més necessitem? Morts? Els que no han mort al mar han de morir aquí a bord de l'Open Arms? Espero que la Fiscalia actuï ja. Això és insostenible", ha dit el fundador de l'ONG, Òscar Camps, a través d'un vídeo en què mostra l'ambient tens a la coberta.El govern espanyol, però en aquests moments "Espanya és l'únic país disposat a acollir-lo en el marc d'una solució europea", deia l'executiu.Per la seva banda, el president de la Junta d'Andalusia,, ha dit queha "tornat a menysprear" Andalusia oferint el port d'Algesires "sense dirigir-se al govern autonòmic". "Andalusia és terra solidària i d'acollida, i a més, té dignitat", ha dit Moreno a través d'una piulada.