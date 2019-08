L'Open Arms rep l'ordre de dirigir-se a Algesires, a cinc dies de navegació

El Centre Nacional de Coordinació de Salvament ha ordenat a l'Open Arms que posi rumb al port d'Algesires, malgrat el rebuig per part de l'ONG de l'oferta realitzada pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, encara que l'última paraula la tindrà el capità del vaixell. De fet, l'organització està intentant explicar quina és la situació del vaixell, que el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ja ha definit com a "insostenible" després de 17 dies de "segrest" al Mar Mediterrani, cosa que justifica que no pugui emprendre ara un viatge de 5 més per arribar a Espanya.

Una portaveu de l'ONG ha explicat a Efe que el vaixell, amb bandera espanyola, és dependent de la Marina Mercant i, per això, l'ordre del Centre de Coordinació Marítima "cal acatar-la, no et donen opció". D'aquí ve que tant l'equip jurídic com la tripulació de la nau estiguin en aquests moments en contacte amb el Centre per intentar posar-los al dia dels moments que es viuen a l'Open Arms, on se succeeixen "baralles, pànic i crisis d'ansietat", segons ha detallat Camps a les xarxes socials. Fonts del Govern consultades per Efe han apuntat que "tècnicament" es tracta d'una ordre però sempre està supeditada al criteri del capità del vaixell que, en el cas de decidir que no pot salpar per qüestions de seguretat, Marina Mercant no pot obligar-lo.

L'ordre de Salvament arriba després que Sánchez hagi ordenat aquest matí habilitar el port d'Algesires per rebre a l'Open Arms davant la "negativa de Matteo Salvini (ministre de l'Interior d'Itàlia) i les dificultats exposades per altres països del Mediterrani" per acollir-lo. Després de conèixer l'oferta del cap de l'Executiu, el director de l'ONG contestava així en el seu compte de Twitter: "Després de 26 dies de missió, 17 d'espera amb 134 persones a bord, una resolució judicial a favor i 6 països disposats acollir, vol que naveguem 950 milles, uns 5 dies més, a Algesires, el port més llunyà del Mediterrani, amb una situació insostenible a bord?"

Poc abans, a més, diversos dels rescatats es van llançar al mar per intentar arribar nedant a Lampedusa, de la qual els separen escassos metres des de divendres que va entrar en aigües territorials italianes després de l'autorització d'un tribunal administratiu d'aquell país que va tombar el veto d'impost per Matteo Salvini.