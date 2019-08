Salvini permet a contracor que 27 menors desembarquin de l'Open Arms

Els 27 menors no acompanyats que estaven entre els 134 migrants rescatats a bord de l'Open Arms van arribat ahir al moll del port de Lampedusa (Itàlia) a bord de dues llanxes de la Guàrdia Costera i la Guàrdia de Finances italianes i van trepitjar terra ferma després de 16 dies al vaixell humanitari espanyol.Els menors van ser transferits a les llanxes des de l'Open Arms després que el ministre de l'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, autoritzés el seu desembarcament malgrat declarar no estar d'acord amb la mesura. L'operació va estar supervisada pel fiscal adjunt d'Agrigent (Sicília), Salvatore Vella.

Salvini, de la competència del qual depenen els desembarcaments en ports italians, va acceptar de mal grat que baixessin els menors no acompanyats després de 16 dies al vaixell de l'ONG espanyola, que va denunciar la situació desesperada a bord, i en resposta a les reiterades peticions del primer ministre italià, Giuseppe Conte. «Contra la meva voluntat i en un altre exemple de la meva lleial col·laboració, disposo que no es posin obstacles a l'execució» d'aquesta ordre, va dir Salvini, qui manté un pols de ferro amb Conte i la justícia italiana per impedir que trepitgin terra italiana els rescatats.

Després de conèixer l'autorització per a aquest desembarcament, l'ONG va demanar una mica de temps per poder comunicar a la resta dels migrants a bord les notícies, «a fi de garantir l'equilibri i la serenitat de totes les persones a bord», enmig de la creixent tensió al vaixell després de més de dues setmanes d'amuntegament a la coberta.

Una vegada va finalitzar el desembarcament dels menors no acompanyats, va tenir lloc una inspecció de les condicions higièniques-sanitàries que va ordenar la Fiscalia d'Agrigent, que va dur a terme la policia judicial i dos metges del Ministeri de Salut.

El vaixell d'Open Arms es va declarar ahir «en estat de necessitat» i el fundador de l'ONG, Òscar Camps, va advertir que ja no podien garantir la seguretat a bord, amb constants baralles enmig de condicions insalubres. «Després de 16 dies a l'espera d'un port segur on desembarcar, de sis evacuacions mèdiques i d'haver informat sobre la nostra situació a les autoritats, sense que hàgim obtingut resposta, ens trobem en situació de necessitat i no podem garantir la seguretat de les 134 persones a bord», va assenyalar.

El vaixell es troba fondejat al costat de les costes de Lampedusa des de dijous sense que s'hagi autoritzat el desembarcament dels migrants, mentre la tripulació denuncia el deteriorament de la situació a bord. Camps va llançar ahir una crida desesperada perquè Itàlia permetés desembarcar els migrants, en no poder garantir la seva seguretat i davant el temor que es produís un motí, i va dir que tant els rescatats com la tripulació estaven «segrestats».



Calvo no entén el que fa Itàlia

La vicepresidenta en funcions del Govern espanyol, Carmen Calvo, va demanar ahir a tots els actors europeus que «compleixin amb les seves obligacions» davant la situació d'emergència que pateix el vaixell d'Open Arms. Calvo veu la postura d'Itàlia «absolutament incomprensible» i va assegurar que Espanya és el país que «millor compleix les normes vigents de seguretat i drets humans».

Calvo es va mostrar contrària a la distinció que, al seu parer, s'està fent amb les persones que volen arribar a Europa. «Cada dia entren per l'estret immigrants que no tenen focus mediàtic i que són vides exactament igual que les altres», va assenyalar la representant del Govern abans de visitar la Fira de Màlaga.

«Espanya compleix amb les seves obligacions, sense necessitat de focus mediàtic», va remarcar Calvo, que recordava que els ports espanyols són «segurs i estan oberts a l'ajuda humanitària». La vicepresidenta va alertar de l'avenç a Europa de l'extrema dreta, un fenomen «cada vegada més inquietant». «Aquest Govern donarà des de l'Aquarius fins aquí senyals democràtics de com s'ha de comportar una democràcia europea», va reivindicar.